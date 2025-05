Pablo Albello, el humorista cordobés que saltó a la fama con su cuenta de Instagram @holaestapablo, presenta este domingo en Buenos Aires (por única vez en el año) su nuevo show Universo +30.

El año pasado, Pablo superó expectativas con su primera propuesta, Hola +30, con una gira que agotó localidades y terminó con un Gran Rex repleto de fans.

En esta oportunidad, el influencer que también debutó hace unos meses en el streaming de Viernes Trece, se prepara para nuevos desafíos en un show que promete más interacción, nuevos escenarios y sorpresas.

Foto: Captura de pantalla

PABLO ALBELLA, EN EXCLUSIVA SOBRE SU NUEVO SHOW UNIVERSO +30

- Pablo, bienvenido de nuevo. Ahora vas a estrenar tu nuevo show de Más 30.

- Sí, total. Acá estamos en Buenos Aires, ya instalados. Y sí, ahora el 25 de mayo estamos ahí con este show nuevo que arrancamos este año, que la verdad está muy bueno, que hicimos temporada en Carlos Paz y arrancamos en abril la gira.

Y ahora, bueno, toca esta fecha acá en el Broadway, ni más ni menos. Así que mega ansioso.

- No habías estado en el Broadway, habías estado en el Gran Rex y en el Astral el año pasado.

- Exacto, sí. Hicimos cuatro astrales en mayo del año pasado y cerramos en diciembre con un Gran Rex, que fue hermoso.

Pero todo eso con el show anterior, con Hola +30. Y este año estamos acá con Universo +30, que es este show.

Bueno, yo digo que es algo totalmente nuevo, si bien tiene un poco la estructura y seguimos hablando de los 30, es un poquito más evolucionado, tiene como otros condimentos, quizás más desde cómo es la obra, que para mí la hacen mucho más divertida.

- O sea, la diferencia principal sería quizás que hay cosas nuevas y ya no es introductorio como el año pasado...

- Claro, total. De hecho, ahora tenemos mucha pantalla, hay interacción, hay personajes, yo interactúo con los personajes en la pantalla.

Bueno, hay muchas sorpresas también. Sigue habiendo juegos, sigue habiendo parte de baile.

Este año canto en vivo. Pero bueno, es como que vamos visitando diferentes planetas, por eso es un viaje a través del universo y visitamos los mandatos.

Visitamos los deseos, los miedos y en cada uno, obvio, nos reímos un poco de todas esas cosas que nos pasan a partir de los 30.

- Obvio. Bueno, y dentro de lo que fue el año pasado, el anterior, que empezaste con todo esto ¿sentiste que la comunidad se amplió, que la gente te reconoce más por la calle? Ahora que viniste a vivir acá también...

- Sí, hermoso. La verdad que, bueno, la gira fue hermosa. Lo descubrí el año pasado con esto de, no sé, una cosa es verlo en las redes, ahí a la gente, a los comentarios y otra cosa es que vengan al show, que paguen la entrada, que te escuchen.

Que te esperen para una foto, que te abracen... eso la verdad que fue un descubrimiento hermoso el año pasado gracias a la gira, gracias al teatro y que este año se repite por suerte.

Pero sí, tal cual, yo noto que tanto en Instagram como afuera en las redes sigue creciendo la comunidad. Bueno, ahora que estoy acá también en eltrece, en el streaming, así que bueno, feliz, feliz con esta nueva etapa.

Pablo Albella es quien está detrás de la exitosa cuenta de Instagram "HolaestaPablo". (Foto: Prensa)

- Y ¿cómo fue sumarte ahora a Viernes trece? ¿Tenés tu columna? ¿Hacés un personaje? ¿Vas con algo nuevo o vas a hablar también de los más 30?

- Sí, en realidad armamos un panel con los chicos. Estoy con Ferbo, está Flor Regidor, está Fio Giménez, Agus García...

Y todos los días es como esa charla de amigos, que yo digo que uno se va como a desconectar la cabeza.

También ahí hago personajes, inéditos, que no hago en mis redes y es como un desafío. Yo siento que es un poco más parecido al teatro, en esto de que al estar en vivo.

En mis redes quizás hay edición, hay guión, acá es nada, soy yo en vivo con los chicos, riéndonos un poco de lo que nos va pasando en el día a día.

- Y lo loco es que ellos no son más 30, o sea, vos los tuviste que llevar a su universo porque son todos menos de 20 y pico.

- Sí, soy el tío, los consejos del tío Pablo. Pero bueno, también es divertido porque es un intercambio de las vidas de cada uno.

Flor tiene 23 años, pero la verdad es que tiene una cabeza y un crecimiento y una exposición que la tiene re clara en un montón de cosas.

Yo me siento un bebé de pecho, entonces como que nos vamos como retroalimentando entre todos.

- ¿Vos sentís alguna diferencia generacional ahí? Por ejemplo, yo tengo 36 casi, y me doy cuenta cuando tienen menos de 30, hay mucha diferencia...

- Ay, sí, viste, yo lo noto un poco en los dramas. Siento que las generaciones que son un poco más chicas se hacen drama por cosas que nosotros es como que ya las soltamos, ¿viste?

Me parece que nosotros es como que estamos en esta etapa más de disfrutar y menos de sumar, o quizás los dramas son más complicados, entonces ya los otros van como quedando un poco atrás.

- ¿O estamos más preparados?

- Claro, sí, pero bueno, eso es lo divertido de que estemos todos ahí en la mesa, ¿no? Cada uno aporta su visión.

- ¿Y te gustaría, quizás, no ahora, pero tener en algún momento un programa propio o algo así?

- Ay, sí, me encantaría, obvio, re. Sí, la verdad que desde que empezó todo esto de, ya desde ser influencer, digamos, de las redes, siempre dije que estaba abierto a todo y eso me llevó al teatro, a escribir el libro, me trajo ahora al stream, gracias también a Vane Pellizeri, que es mi repre ahí, que está siempre atrás mío.

Y la verdad es que yo siempre, viste, es como que todo lo que sea un nuevo desafío a mí me encanta, así que sí, sí, chocho.

- Bueno, y la gente que va a ver este nuevo espectáculo de Más 30, ¿ahora empieza en el Broadway y después vas a hacer gira? ¿Cómo va a ser? ¿Dónde te podemos ver?

- Sí, total, arrancamos nosotros la gira en abril, en Montevideo, que nos fue espectacular, y ahora fuimos el fin de pasado también a Santa Fe.

A Rosario ya fuimos, ahora tenemos Buenos Aires y después salimos por todo el país. Por Paraná, vamos en julio, vamos a estar en Córdoba en el Quality también, en vacaciones de invierno. Así que bueno, se viene una gira por todo el país.

(Foto: Prensa)

Pero a Buenos Aires esta es la única vez que vamos a venir, así que no se lo pierdan, porque la verdad es que es un show... está mal que lo diga yo, pero es muy divertido.

Viste cuando algo te gusta que querés que la gente venga, te juro, yo me divierto tanto y como que la paso tan bien, que siento que es lo que hablábamos la otra vez.

Para mí es una reunión entre amigos, en la que venimos a disfrutar, a pasarla bien, bueno, y también estos cambios en la producción que apostamos también a más pantallas, escenografías, cambios...

- Es más inmersivo.

- Total, total.

- Buenísimo. Bueno, ¡nos vemos pronto y éxitos con la gira!