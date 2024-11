Alejandra Maglietti fue premiada en Los Más Clickeados 2024 de Ciudad Magazine y habló en exclusiva sobre su presente profesional en radio y televisión, su noviazgo y convencia con su pareja, y más.

La abogada mantuvo un ida y vuelta con este portal en el que explicó, entre otras cosas, por qué no quiere presentar públicamente a su pareja: “A veces tengo miedo de mostrarlo y que después se asuste porque es un cambio de vida”.

Sobre cómo quedó todo en Bendita después del escándalo de Tamara Pettinato con el expresidente, Alberto Fernández, la panelista dijo sincera: “Fueron momentos difíciles, después como que todo se calmó y ahora estamos fluyendo”.

Hacia el final de la entrevista, la modelo, además de agradecer a su público por seguirla desde nuestro portal y sus redes, hizo una reflexión respecto del hate: “A veces siento que hay una presión sobre las mujeres, y yo estoy feliz de lo que logré”.

- Ale, una de las ganadoras de Los Más Cickeados 2024, premio de plata,¿cómo estás?

- Muy contenta, este es mi tercer año no consecutivo, pero el tercer año que estoy premiada así que muchas gracias a Ciudad Magazine porque la verdad que todas las notas que salen siempre en Ciudad tienen mucho rebote y ayudan un montón; es como una manera de estar actualizando, refrescando todo el tiempo así que muchas gracias.

- ¿Cómo estás con lo laboral y demás? ¿Qué se viene para el 2025?

- Estoy full Bendita, a las ocho y media hasta las diez de la noche, es un clásico ya, con Beto Casella y todo el equipo , estoy también con seis a nueve de la mañana con Lizy Tagliani en Arriba Bebé por Radio Pop, así que más contenta no puedo estar.

La estoy pasando muy pero muy bien, creo que este año, este año fue de los mejores que tuve en lo laboral, más no puedo pedir y ojalá el año que viene siga así.

- ¿Cómo siguió todo en Bendita después del escándalo con Tamara Pettinato?

- Bendita tiene algo que tiene una resiliencia especial, siempre hay buena onda.

La verdad que fueron momentos difíciles, no lo voy a negar porque fue complicado, fue algo que nos tomó totalmente por sorpresa, no teníamos ni idea de si eran amigos o no Tamara y el expresidente.

- Vos tenías buena onda además con ella, un vínculo...

- Sí, la mejor, tampoco tenía por qué contármelo a mí, pero la realidad es que no lo sabía y por eso en el momento me sorprendí.

Tampoco sabíamos bien ni de cuándo era ni cómo era la relación, la intención no era meter la pata. Después como que todo se calmó y ahora estamos fluyendo, el equipo volvió a ser lo que siempre fue.

- Vos nos habías dado la primicia a nosotros, nos contaste que estabas conviviendo con tu novio, hace poquito mostraste una foto en la que estas con él, no se le ve la cara pero sí la espalda. ¿Te vas a animar en algún momento a mostrarlo?

- Depende más de él que de mí, pasa que él tiene un trabajo completamente diferente al mío, nunca estuvo expuesto.

Entonces también obviamente le genera mucho vértigo. Es muy difícil porque no es lo mismo, entonces a veces tengo miedo de mostrarlo, y que después salga corriendo, se asuste porque es un cambio de vida, es algo distinto.

- La gente re quiere saber...

- Ahora en enero van a ser dos años que estamos juntos, y convivimos hace un tiempo largo, ni bien nos conocimos como que ya empezamos a estar mucho tiempo juntos.

- ¿Conoce a la familia?

- Fue a Formosa, conoce la familia.

- Les mandamos un saludo a la familia...

- Le mandamos un saludo a la familia también de paso, las dos somos formoseñas, así que a Formosa un beso grande.

Ya lo llevé a mi novio a los pagos, y como te digo, depende de que él se anime... a veces cuando haces mucho alarde de una relación por ahí las cosas después no salen muy bien, ¿viste?

Entonces me da un poco de miedo, te digo la verdad no quiero arruinar nada.

- Y lo último, hace poquito saliste a hacer un descargo por todo el tema del hate, ¿cómo estás con eso?

- Es un tema que tengo recontra hablado en terapia, pero de todas maneras por ahí nadie terminó de entender, no es que me molestan... todos pueden escribir lo que quieran.

Lo que pasó fue que en un portal mostraron cosas que decían en X y eso fue lo que a mí me molestó, no los comentarios porque creo que todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera.

Lo que yo les pido es que no me lo digan a mí porque me lastima, nada más, no tiene que ver con meterme con la libertad del otro.

De hecho agradezco un montón los mensajes súper buena onda que me llegan, nunca tuve que restringir ningún comentario en mi cuenta, siempre la recontra mejor, pero también a veces siento que hay una presión sobre las mujeres.

No voy a tener la misma cara que a los 20, porque simplemente no tengo 20.

- ¡Pero estás divina!

- De los 20 pasaron años, por un lado me dicen ‘¿por qué no aceptás tu edad?’ y yo la acepto, los que no la están aceptando son los demás.

Yo estoy feliz de lo que logré, de todo lo que hice, en estos años construí otras cosas que no solamente tienen que ver con lo estético, con lo superficial, estudié, me recibí, hice un montón de cosas... y digo ¿por qué siempre el acento está puesto en ese lugar?

Y fue eso nada más, como un comentario de frustración.

- Pero estás acá, divina, con un premio, otro más de Clickeados...

- Obvio, recontra contenta, re feliz, más no puedo pedir. Gracias.

