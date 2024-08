Alejandra Maglietti habló en exclusiva con Ciudad en el marco del Martín Fierro Digital 2024 y contó el gran momento personal que está viviendo con su pareja, así como también en lo laboral.

La abogada y periodista reveló que está de novia hace un tiempo y que se animaron a la convivencia: “Estoy en pareja hace un año y medio y re bien, feliz, enamorada. Ya estamos conviviendo”.

Sobre por qué no lo muestra públicamente, la panelista de Bendita explicó: “Respeto la privacidad de él porque no es del medio y le da un poquito de vergüenza”.

En el ida y vuelta con este portal, la modelo argentina hizo referencia a la posibilidad de ser madre. “En algún momento sí, también depende del otro, hay que ponerse de acuerdo”, aclaró.

ALEJANDRA MAGLIETTI EN EXCLUSIVA CON CIUDAD

- Ale, la última vez que nos vimos en Los Más Clickeados nos habías contado que estabas empezando una relación con alguien, ¿en qué quedó eso, prosperó o no?

- No prosperó pero ahora estoy con otra persona, así que estoy contenta, estoy en pareja hace un año y medio y re bien, feliz, enamorada, dándolo todo.

- Pero no lo mostrás mucho, no lo hiciste público...

- No, no, no, no, no.

- ¿Lo querés cuidar?

- No, porque después te lo roban. No, hablando enserio, también respeto la privacidad de él porque no es del medio y le da un poquito de vergüenza. Obviamente que tengo una vida pública total con él, nos vamos a un montón de lugares juntos.

- Pero en los medios todavía no.

- Todavía no lo convencí.

- ¿Hablan de planes a futuro como casamiento o convivencia?

- Ya estamos conviviendo, así que hace un poquito, hace un par de semanas.

- ¡Primicia para Ciudad!

- Sí, estamos conviviendo hace... ahora hará un mes, ponele.

Alejandra Maglietti en el Martín Fierro Digital 2024 (Foto: Movilpress).

- ¿Y en lo laboral cómo estás? En Bendita te vemos siempre...

- Feliz, en Bendita todas las noches hace varios años, me encanta, son mi familia prácticamente. La verdad es que los quiero muchísimo y disfruto mucho del trabajo que hago con los chicos, con Beto, con todos mis compañeros, que los adoro.

Y también en la radio, ahora con Lizy (Tagliani) a la mañana, estoy haciendo de 6 a 9, Arriba Bebé, acompañándola en este momento hermoso de su vida como mamá.

Así que muy contenta de vivir ese proceso hermoso con ella, y disfrutando también que hoy cumplimos 6 meses de programa. Más en lo laboral no puedo pedir. Tengo todos los casilleros perfectos, estoy muy agradecida.

- ¿Y vos tenés ganas de ser mamá en algún momento?

- En algún momento sí.

-¿Cercano o lejano?

- No sé, habrá que hablarlo, la verdad es que no lo sé, uno a veces no decide tanto ese tipo de cosas. También depende del otro, hay que ponerse de acuerdo y un montón de cosas, así que me lo tomo con calma.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.