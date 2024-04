Este lunes se viralizó en las redes sociales una transmisión del cosplayer conocido como Joker argentino (Daniel Sirvent) en el que mantiene un tenso intercambio con un colega disfrazado de Spider-Man que terminó con el primero detenido y Alejandra Maglietti muy preocupada.

Las redes sociales mostraron un video con un extracto del vivo que hizo Sirvent en el que le pregunta a su colega si es verdad que lo había amenazado como sostenía la policía que lo perseguía tratando de que corte la transmisión.

“¿Te amenacé, Peter? Da tu testimonio. ¿Qué te dije, Peter?”, se escucha decir al “Joker”, a lo que “Spidey” le contesta: “Que me cag… a trompadas si no me iba de acá”. “Bueno, en otro capítulo vamos a hablar de los códigos”, advierte Daniel, que es habitué de Bendita.

ALEJANDRA MAGLIETTI SE MOSTRÓ PREOCUPADA POR LA DETENCIÓN DEL JOKER DE BENDITA

El problema llegó cuando la policía que presenciaba todo intentó por todos los medios que Sirvent apagara la transmisión aduciendo que “si la veían vestida de policía” iba a tener problemas en el barrio donde vive.

Una filmación posterior mostró al Joker de Bendita sentado en un patrullero, detenido o al menos demorado por sus acciones, y en Bendita Beto Casella contó que “la interna con Spider-Man es real y que el Guasón tiene la zona del Puente de la mujer de Puerto Madero”.

“No sé si todavía esta detenido”, dijo Beto, mientras los panelistas le pedían que lo vaya a buscar. “Si me dicen, podemos ir a buscarlo, pedimos un hábeas corpus”, sugirió Ale Maglietti, abogada, muy preocupada por la seguridad jurídica del villano.

