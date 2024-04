Edith Hermida dio un paso adelante en su carrera cuando Santiago del Moro la convocó para trabajar en su ciclo de FM100 El club del Moro, y eso le dio también una suerte de “pase libre” a las galas de Gran Hermano, pero su presencia en Telefe provocó un conflicto de intereses en Bendita.

En el ciclo de El nueve, Beto Casella le había aconsejado a Edith no ir, pero ella desoyó las palabras del conductor y por eso la dirección del canal les habría prohibido a todos sus “talentos” pasear por otros canales, haciendo valer sus contratos de exclusividad.



“Esto nos abochorna un poco, por no decir que nos mortifica, porque trascendió el ámbito del propio programa”, dijo Beto Casella al presentar un informe sobre el apoyo de Edith a Furia en la gala en la que terminó eliminada Catalina.

POR QUÉ LAS SALIDAS DE EDITH HERMIDA A GRAN HERMANO PROVOCARON UN ESCÁNDALO CON SUS COMPAÑEROS DE BENDITA

“No me gusta que la gente, en este momento de Argentina, pida que me echen. Se están metiendo con el pan de mis hijas”, dijo Edith, irónicamente. “No te hagas la mosquita muerta”, le reprochó Enzo Aguilar, en tanto que Tamara Pettinato le recordó: “Mirá que tuviste oportunidad de evitar esto”.

“Se victimiza porque una cosa fue llevando a la otra. Nosotros te avisamos, Chiru, que no terminaba bien porque es incompatible, ¿viste? Porque, bueno, no vamos ahora a seguir metiendo el dedo en las llagas”, acotó Beto Casella.

“Me contaron que a nivel canal, dijeron ‘Chicos, basta de andar paseando por programas’”, agregó Beto. “Nos carg… a todos”, “fue culpa de ella”, fueron algunos de los reproches mientras Any Ventura recordaba que los contratos dicen “que los ‘talentos’ no pueden ir a otro canal”, razón por la cual “no es problema para Hermida”.

