A dos días de ser eliminada de Gran Hermano 2023, Rosina Beltrán fue a Bendita y se encontró con una Edith Hermida picantísima y sin filtros.

La panelista del programa que comanda Beto Casella le dijo en la cara a la uruguaya que es la típica “calienta pava” tras analizar su comportamiento en el reality. Y le advirtió que no juegue con los sentimientos de Lucía Maidana, la joven salteña que afirmó haberse enamorado de Rosi en GH.

LA TREMENDA DEFINICIÓN DE EDITH HERMIDA DE ROSINA BELTRÁN DE GRAN HERMANO

Beto Casella: -Me dicen que la otra piba (Lucía) quedó hecha pelota.

Edith Hermida: -La otra está enamorada.

Rosina Beltrán: -Estuvimos mucho tiempo sin vernos.

Any Ventura: -¿Vos estás enamorada?

Rosina: -No, no. Pará. Enamorada es un montón.

Edith: -Rosina, en mi diccionario, es la típica calienta pava. Cuando vos buscás en el diccionario calienta pava te sale la imagen de ella.

Rosina: -Ah, ¡mirá vos! No me considero así para nada. Estás muy equivocada.

Enzo Aguilar: -No es que quiera defender a Rosina, pero cuando estás encerrado en un lugar todo se hace un poco más grande y ahora que estás afuera y tenés toda la libertad de hacer lo que querés, eso lo ves como una amistad.

Rosina: -Sí, adentro de la casa se intensifican todas las emociones y es todo más fuerte. Ahora se viene la realidad de verdad.

Tamara Pettinato: -Pero ella dejó a la novia por vos.

Rosina: -No, eso es mentira. Eso no lo creo. ¡¿Cómo va a dejar la novia por mí?! Yo no sé por qué se separaron, pero por mí no fue.

Any: -¿Lucía te atraída?

Rosina: -Es una chica muy atractiva, Luchi, pero somos muy amigas. Todavía no pude hablar con Luchi, nos vimos esos segunditos que mostraron en El Debate. Espero reencontrarnos pronto.

Tamara: -No le va a dar bola.

Edith: -La viste en el programa de Georgina, también.

Rosina: -Pero dos minutos.

Tamara: -No le vas a dar bola.

Rosina: -Somos muy amigas, chicos. Yo no sé qué le pasa a ella tampoco.

Tamara: -Lloró por todos los programas.

Rosina: -Porque me extrañaba.

Edith: -No juegues con los sentimientos de Lucía.

Rosina: -No, yo no juego con ningún sentimiento.