En Intrusos revelaron cómo habría sido la pelea entre Edith Hermida y Eliana Guercio que terminó con la salida de la exvedette del programa radial El Club del Moro.

“Esto arrancó la semana pasada, el miércoles, fuera del aire cuando Edith le hace una observación a Gercio con respecto a un comentario que había hecho en Gran Hermano”, comenzó contando Guido Zaffora.

Luego, continuó: “El comentario de Gercio en el aire era que solo había que ser linda para estar en televisión, que es lo único que a la gente le importa, que la belleza es lo importante. Un discurso de época”.

“Entonces Edith Hermida la cruza a Gercio y le dice... ‘vos no podés estar diciendo esto en un medio, no está bien’. Y me dijeron que se lo dijo de una manera que a Eliana no le gustó nada”, dijo el periodista.

CÓMO HABRÍA REACCIONADO ELIANA GUERCIO AL COMENTARIO QUE LE HABRÍA HECHO EDITH HERMIDA

Guido Zaffora contó cómo habría reaccionado Eliana Guercio al comentario que le habría hecho Edith Hermida por la frase sobre las apariencias que habría dicho en Gran Hermano.

“Cuando Edith le dijo eso, me dicen que Guercio entró en cólera y le dijo ‘vos sos una maleducada’, agarró sus cosas y ahí es cuando se va”, reveló el panelista de Intrusos.