En una profunda entrevista, Alejandra Maglietti habló de cómo fueron sus comienzos como modelo y con las dificultades que se encontró al querer tener su lugar en los medios.

“Siempre digo que la que nos abrió paso a las más bajitas fue Carolina “Pampita” Ardohain”, confesó Alejandra en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Foto: Web

“A partir de ella, empezaron las oportunidades para las que no cumplíamos con ciertos requisitos”, agregó, destacando el rol de la jurada de Bailando 2023 cuando arrancó su carrera.

“Los castings decían menos de 1,70 abstenerse. No tenía el cuerpo requerido para hacer desfiles. En Buenos Aires hay una obsesión por la extrema delgadez, no lo termino de entender”, continuó.

Y cerró, sin tapujos: “Siempre fui de tener más piernas, de tener un cuerpo más natural. Me tapaban las piernas porque me decían que las tenía gordas. Una vez, un diseñador me dijo que estaba bien para ser abogada, pero para ser modelo me sobraban siete kilos. Hoy me relajé un poco”.

ALEJANDRA MAGLIETTI REVELÓ POR QUÉ NO SE CASÓ CON JONÁS GUTIÉRREZ

Estuvieron cinco años, con planes de casamiento, pero al final Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez terminaron su relación en 2019. La modelo reconoció que sufrió infidelidades del futbolista y ahora en Bendita recordó la boda que no fue con el jugador.

“Estamos hablando todo de bodas. No te pongas mal vos, querida”, lanzó Edith Hermida, irónica con su compañera de ciclo. “Con Any Ventura teníamos el vestido largo preparado para la fiesta”, aseveró, pero Alejandra fue súper sincera.

“Hasta yo también tenía el vestido. No me casé porque me dio una fiaca. Me daba fiaca casarme”, reconoció la panelista, sin dar nombres. Y cerró, entre risas: “Yo no quiero ser divorciada. ¡Yo quiero seguir siendo soltera!”.