Alejandra Maglietti contó en diálogo con Socios del Espectáculo cómo Aníbal Lotocki intentó convencerla para que se opere los glúteos.

“Recuerdo que yo en ese momento, en el 2009 más o menos, tenía una pareja que era amigo de la mujer de Lotocki y él me insistía para que me operara”, relató la modelo.

Luego, continuó: “Me decía ‘hacete tal cosa’ y yo le contestaba ‘¿para qué? yo me siento bien’. Hoy pienso ‘menos mal que no me dejé envolver por las inseguridades que me metía’”.

Alejandra Maglietti con Socios del Espectáculo.

“Creo también que había un interés de convencerte en que te hagas la operación y en ese momento muchas se lo hacían porque sin cola era imposible hacer teatro de revista”, sentenció.

ALEJANDRA MAGLIETTI HABLÓ DE LA MUERTE DE SILVINA LUNA

Alejandra Maglietti habló con el programa matutino de eltrece sobre la muerte de Silvina Luna: “Ella no falleció por el riesgo propio de una cirugía estética, en este caso fue engañada”.

“Cuando uno accede a una cirugía, los médicos informan los riegos y uno decide asumirlos. Pero a ella nunca le explicaron cuáles eran y se le aplicó una sustancia prohibida. Ella no tuvo ninguna culpa”, cerró la panelista.