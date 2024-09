Tras la polémica que se generó con Martín Ku porque no pudo ingresar a la ceremonia del Martín Fierro 2024, Virginia Demo fue acusada de ser la culpable de que el ex Gran Hermano quedara afuera y en diálogo con Ciudad reaccionó indignada.

“Por supuesto que yo no tuve nada que ver, boludeces o cosas que me parecen irrelevantes no aclaro porque han dicho tantas cosas desde que salí de Gran Hermano, pero esto me parece algo grave”, dijo contundente la actriz de Legalmente Rubia.

Martín “el chino” Ku (Foto: Movilpress)

Virginia se mostró súper molesta con el trascendido que la involucra directamente: “Que digan que fui capaz de tener la intención de bajar a alguien ya es un montón, no tuve que nada que ver, yo no soy nadie, no tengo ningún poder y tampoco sería capaz de hacer algo así”.

Virginia Demo de Gran Hermano 2023 (Foto: Movilpress)

Fue Laura Ubfal quien dio a conocer esa información en su portal de noticias, donde también reveló que Demo lo habría hecho con el objeto de lograr el ingreso de Catalina Gorostidi a la esperada ceremonia de premiación con un lugar en mesa.

QUÉ DIJO LAURA UBFAL DE VIRGINIA DEMO Y SUS PRIVILEGIOS EN EL MARTÍN FIERRO 2024

Laura Ubfal aseguró desde su blog de noticias que Virginia Demo tuvo privilegios en el Martín Fierro 2024, entre ellos una suite personal, así como que también fue la culpable de que Martín Ku no pudiera entrar a la gala de Aptra.

Desde el portal de Laura Ubfal, lanzaron una grave acusación contra Virginia Demo (Foto: captura del blog de noticias).

“Fue ella quien pidió que sienten a Catalina Gorostidi en la mesa de Gran Hermano y, fue así, que se quedó sin lugar Martín Ku, quien tristemente se quedó comiendo solo un choripán en la Costanera”, afirmó la periodista, según le reveló Isabel de Negri.

Martín Ku se mostró comiendo un choripan tras ser excluido de la ceremonia de los Martín Fierro. Foto: Instagram

