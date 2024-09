Nicolás Grosman y Lucía Maidana de Gran Hermano fueron encontrados “in fraganti” en el sector de baños del Hotel Hilton, donde transcurría la entrega de los premios Martín Fierro 2024, pero el exparticipante no reaccionó bien y exigió que se borre el material.

Este martes en Socios del espectáculo, Matías Vázquez contó que, “yendo al baño encontró en una parecita a Nico y Lucía”, que hace unas semanas mantuvieron un cruce con Flor Regidor, la otra Gran Hermano que supo ser novia de Grosman.

Así fue el cruce entre Matías Vázquez Nico Grosman y Lucía Maidana en los Martín Fierro (Foto: captura eltrece)

“Estaban en una situación medio incómoda, como toqueteándose. Entonces agarré del celular y les pedí una nota”, dijo Matías, antes de ir a la nota que grabó en el pasillo. “Hace muy linda pareja”, le dijo Matías Vázquez y con eso entró en confianza con ambos.

Leé más:

Qué dijeron Nico Grosman, Bautista Mascia, Licha y Virginia de la ausencia de Furia en el Martín Fierro 2024

CÓMO FUE EL TENSO MOMENTO ENTRE MATÍAS VÁZQUEZ Y LOS EX GRAN HERMANO LUCÍA Y NICOLÁS

Cuando el cronista quiso saber “por qué los castigaron tanto si el amor es libre”, Lucía reconoció que “fue una bol…, una travesura” y se puso colorada cuando Mati contó que los habría visto en la situación “incómoda” referida.

“Yo voy al baño y me vino a buscar este Nico diciéndome ‘Flaco, ¿podés borrar el material?’”, reveló Vázquez más tarde, y explicó cuál fue su respuesta contundente: “Le dije ‘Yo no voy a borrar nada. Hacete cargo de lo que haces. Si te expones públicamente, báncatela”, recordó.

Asimismo, Vázquez contó que más tarde tuvo otra charla con Lucía en la que le confesó que “tuvo algo con Nico”. “Me dice ‘Sí, yo estuve con Nico. La verdad que pasé una noche y tuvimos relaciones, no fue un besito’”, explicó Matías, y contó que “fueron una o dos veces. Ella esperaba más de Nico, como que no se jugó del todo, pero tuvieron relaciones”

Leé más:

La mamá de Flor Regidor liquidó a Nicolás Grosman por haberle sido infiel a su hija: su letal mensaje

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.