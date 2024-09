A pocos días de la escandalosa separación de Florencia Regidor y Nicolás Grosman, exparticipantes de Gran Hermano 2023, por una infidelidad de él hacia ella, habló la madre de la joven, Fernanda Grassi.

“Flor, al principio, estuvo muy triste, ahora está mejor... Lo que esperaba es que él le contara lo de Lucía; nunca le dijo nada. Estuvo bastante bajón y se enojó cuando él filtró la conversación en sus redes sociales, ojalá que algún día puedan hablar porque tuvieron una linda relación”, sentenció sumando a su relato a Lucía Maidana, con quien Nico le habría sido infiel a Flor.

Nico le habría sido infiel a Flor con Lucía.

“Una pareja tiene que actuar con sinceridad y honestidad. Lo que pasó puede pasar, pero él podría haber esperado y hablar, podría haberse manejado de otra manera y la mentira no tiene sentido, es preferible ir de frente diciendo que te pasa algo con otra persona. No me gusta el extremo de la violencia y los malos tratos”, sentenció.

LA MAMÁ DE FLOR REGIDOR REMARCÓ QUE SU HIJA NO SE MERECÍA LA INFIDELIDAD

La mamá de Florencia Regidor aclaró que su hija no se merecía que Nicolás Grosman le fuera infiel.

“No tengo rencor, yo quiero que mi hija sea feliz, pero ella no se merecía cortar de esta manera. Él debería haberle dicho que tenía dudas y que le gustaba Lucía, actuar con madurez y sinceridad”, sentenció, visiblemente molesta, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.