Wanda Nara reveló su rutina facial para tener la piel hidratada y sin arrugas.

En confianza con sus seguidores de Instagram, la conductora Wanda Nara respondió a las preguntas que le hicieron a través de sus stories. Y no les dio la espalda a las que tenían que ver con salud y belleza.

"Wanda, tenés la piel divina, cero arrugas... Danos un par de tips de tu rutina", le pidieron sus fans. Entonces, la pareja de Mauro Icardi les armó una lista con consejos para lucir su rostro siempre hidratado.

"Tomo mucha agua; una o dos veces por semana uso una máscara nutritiva, nunca me puse bótox, me haga masajes faciales desde mis 25 años, nunca me duermo con maquillajes, siempre utilizo mínimo 3 o 4 pasos de cremas y serums por la mañana y por la noche", reveló Wanda. ¡A tomar nota!

¿CÓMO HACEN FRANCESCA E ISABELLA ICARDI CON EL COLE EN ARGENTINA?

"¿Las nenas este año no hacen el período escolar?", le preguntaron.

"Terminaron este mes el colegio. Están de vacaciones. Igual, tienen dos profesoras de idiomas todos los días", aclaró Wanda, contundente.