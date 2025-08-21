Ese clásico que muchos probamos de chicos vuelve para quedarse en tu casa: el bay biscuit se hace rápido y sin vueltas. Una receta fácil, con pocos ingredientes, que da como resultado bizcochos con aire casero y sabor a tradición.

En media hora podés tener una merienda nostálgica, ideal para arrancar el día o cerrar una tarde con algo dulce, sin necesitar técnicas complicadas ni ingredientes rebuscados. Perfecto para quienes quieren revivir sabores de siempre sin perder tiempo.

Ingredientes para bay biscuit

5 huevos.

200 g de azúcar.

50 cc de aceite neutro.

Una cdta de polvo para hornear.

300 g de harina 0000.

Una cdta de esencia de vainilla.

300 g de chocolate para fundir.

20 g de manteca para el chocolate.

Receta de bay biscuits. Cucinare.TV.

Procedimiento

Colocar en la batidora los huevos y el azúcar, batir hasta que esté espeso. Incorporar el aceite y batir unos minutos más. Tamizar la harina con el polvo para hornear, agregar al batido, perfumar con la esencia y unir suavemente. Tomar un molde rectangular mediano, cubrir su base con papel manteca y verter la mezcla. Hornear a temperatura mediana durante aproximadamente 20 a 30 minutos. Retirar, desmoldar, dejar enfriar bien. Cortar rectángulos semejantes a los bay biscuits tradicionales y acomodar los mismos en placas para horno. Llevar la placa al horno a un fuego muy suave y dejar que los bizcochos se doren de ambos lados. Cuando estén listos, dejar enfriar y bañar la mitad de algunos con chocolate semiamargo.

