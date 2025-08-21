La espera terminó: la quinta temporada de Emily In Paris ya tiene fecha de estreno y Netflix sorprendió al público con las primeras imágenes oficiales de lo que será una nueva etapa para la historia de Emily Cooper, el personaje interpretado por Lily Collins.

El fenómeno global, que en agosto de 2024 se consagró con la cuarta temporada alcanzando 19,9 millones de visualizaciones en apenas cuatro días, regresa con una propuesta renovada que promete conquistar nuevamente al público.

Según adelantó Darren Star, creador de la serie, esta entrega será “una historia de dos ciudades: Roma y París”, llevando las aventuras profesionales y sentimentales de Emily a escenarios completamente distintos.

Emily In Paris temporada 5: fecha de estreno, elenco y primeras imágenes. CRÉDITO: Netflix

¿CUÁNDO Y QUÉ DETALLES SE SABE DEL ESTRENO?

La temporada 5 de Emily In Paris se estrenará en Netflix el 18 de diciembre de 2025 y contará con el regreso de gran parte del elenco original: Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy) y Lucas Bravo (Gabriel), entre otros.

A su vez, se sumarán nuevas figuras que renovarán la trama: Bryan Greenberg como Jake, Michèle Laroque en el papel de Yvette y la reconocida actriz Minnie Driver, quien interpretará a la princesa Jane, amiga de Sylvie e integrante de la realeza.