Wanda Nara se emocionó en MasterChef al despedir a Mauro Icardi con un beso: "No me hagan más esto"

Wanda Nara se emocionó en MasterChef al despedir a Mauro Icardi, con quien se dio un beso apasionado antes de que se fuera del estudio de televisión.

“Llegó el momento de despedir al cuarto jurado, muchas gracias Mauro por estar acá, por acompañarnos, sé que lo haces por mí”, le dijo la conductora a su marido.

“Que me acompañes me pone muy contenta, gracias por estar acá”, remarcó Wanda y Mauro cerró: “Gracias a todos, a los participantes, al jurado por la oportunidad, a vos…”.

DONATO DE SANTIS, CONMOVIDO CON EL BESO DE WANDA NADA Y MAURO ICARDI

Donato de Santis se mostró conmovido con el beso que Wanda Nara y Mauro Icardi se dieron en MasterChef a la hora de abandonar el estudio de grabación.

“No me hagan más esto, la próxima inviten a sus parejas”, dijo la conductora entre lágrimas y el chef comentó: “Me emocioné, qué lindo”.