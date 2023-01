El video inédito de Coti de Gran Hermano que dejó atónitos a sus fans: qué la apasionaba antes de entrar al reality

Instalada en Buenos Aires tras su exitoso paso por Gran Hermano 2022, Constanza "Coti" Romero sorprendió a sus seguidores con un video inédito, de sus días previos a la fama, rompiéndola en un partido de básquet.

"Bueno, me estaba por ir a dormir, pero me puse a ver historias viejas y les dejo un videito, solo porque extraño jugar", escribió la joven oriunda de Caá Catí, Corrientes, junto al inédito video, en el que se la ve encestando con mucha clase.

Más sobre este tema Gran Hermano: Romina les reveló a Julieta, Daniela y La Tora su exitosa estrategia tras la eliminación de Agustín

Cómo era de imaginar, siendo una de las participantes de Gran Hermano que creció fuertemente en las redes sociales por su presencia en el reality, sus fanáticos reaccionaron sorprendidos con la destreza la Coti y con muchísimos halagos.

"Así como la ves, ataca con más determinación que Ayton", "Los Blazers necesitan un base anotador suplente. Te veo cumpliendo ese rol", "Cuando quieras sale un partidito. No te puedo enseñar a jugar a Gran Hermano, pero si al básquet", "Coty es bella, una diosa, inteligente y juega al básquet súper bien. ¿Qué más se puede pedir? Es simplemente perfecta. Te amamos" y "Caminaste como una campeona", entre muchísimos tweets buena onda más.

COTI ROMERO DESCARTÓ UNA AMISTAD CON JULIETA POGGIO DE GRAN HERMANO

A un mes de su eliminación de Gran Hermano, Coti Romero descartó por completo una reconciliación con Julieta Poggio, con quien se peleó a los gritos en el reality. Y argumentó con contundencia el motivo.

"¿Con Julieta pensás que vas a poder reconciliarte? ¿Creés que fuera de la casa vas a poder recomponer la relación con ella?", le preguntó Pampito a Coti en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

Más sobre este tema Coti de Gran Hermano reveló si le da celos que coqueteen a Alexis, el Conejo

Siempre frontal, la exparticipante contestó: "Cuando yo salí pensaba que sí. Decía: 'El día que Julieta salgan y vea cómo hablé de ella, sí'. Porque jamás dije nada malo de ella".

"Pero después de ver muchas cosas que hablaron adentro de la casa, y siguen hablando, haciendo comentarios feos de mí, digo que no", apuntó Coti, sin dudar.

En ese contexto, Constanza fundamentó: "Julieta se burló de mis orígenes. Dijo 'caca, mierda', porque yo soy de Caá Catí. Eso me pareció feo. Entonces, no quiero tener relación con esta gente afuera".

"No entendieron nunca nada. No supieron separar que lo que hice yo adentro de la casa fue un juego. Esa gente no me suma", finalizó Coti, echando por tierra una amistad con Julieta Poggio.