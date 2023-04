Tremenda reacción del Ogro Fabbiani al ver las cámaras de Intrusos: "Los mandó a echar por gente de seguridad"

Luego de que saliera a la luz el conflicto que mantiene Cristian “el Ogro” Fabbiani con Uma, la hija que tuvo con Amalia Granata, en Intrusos intentaron tener la palabra del exfutbolista, pero se sorprendieron al ver su actitud.

Así lo dio a conocer Pampito en el ciclo que conduce Flor de la Ve por América: “Esto es un último momento. Hace tres horas que estamos con el equipo de Intrusos en Deportivo Merlo esperando al Ogro Fabbiani porque le queremos hacer una entrevista”, comenzó diciendo al aire.

“Al principio, cuando llegó el cronista estaba todo bien por parte del club para ver si podíamos hacer alguna entrevista, pero cuando el Ogro se enteró que estaban las cámaras de Intrusos en la puerta, los mandó a echar por gente de seguridad”, agregó.

“Dicen que se puso furioso, salió y no dio una nota, ni bajó la ventanilla. La verdad, Ogro, si vos hiciste publica esta situación en Instagram, exponés a tu hija, no te costaba nada bajar un segundo la ventanilla”, continuó.

Y cerró, tajante: “Obviamente, que todos tienen el derecho de no querer hablar o hacer lo que quiera, pero no te cuesta nada. Lo que da bronca es que, no solo no quiso hablar, sino que mandó a echar a todo el equipo de Intrusos”.

¡Tremendo!

EL OGRO FABBIANI APUNTÓ CONTRA AMALIA GRANATA POR NO HABER SIDO INVITADO AL 15 DE UMA

La gran fiesta de cumpleaños de 15 que tuvo Uma Fabbiani tuvo a un gran ausente: el Ogro Fabbiani, su padre, fue la ausencia más sonada del festejo y a través de Instagram encendió la polémica. Ahora él reapació y lanzó fuertes frases contra Amalia Granata.

“Hizo ese posteo porque es como su única manera de defenderse. Eso es lo que me contó”, señaló Estefi Berardi, quien se mensajeó con el futbolista, en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

“Le pregunté si era verdad que Uma no lo había invitado. Quería chequear su palabra”, contó la panelista. “Me dijo que no, que no fue su decisión la de no ir, que fue Amalia. Él me pidió todo el tiempo que la cuidemos a Uma y que no la pongamos en el centro, que no es culpable de nada y no quiere hacerle daño. Cómo no voy a tener relación con mi hija si ella hasta quería irse a vivir conmigo”, se despachó. y culminó: “Es ahora que se me está complicando mucho tener un buen vínculo con ella porque del otro lado le meten mierd… en la cabeza’”.