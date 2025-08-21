Juli Cardozo, quien recientemente presentó su nuevo single “Desconocidos” en el Teatro Ópera, anunció su participación en el Fan Zone de Billboard, que se llevará a cabo el 23 y 24 de agosto en el Turismo Carretera de Buenos Aires.

El cantante y compositor de 28 años sigue consolidándose como una de las voces emergentes del pop latino, con una propuesta sólida y fresca. Su estilo interpretativo, moderno y emocional, alcanza en “Desconocidos” un punto de madurez artística y estética.

Este nuevo single fusiona sonidos de R&B, pop y urbano, y marca el inicio de una etapa en la que Juli se anima a explorar lo íntimo, lo no dicho y ese magnetismo que surge entre dos personas que no se conocen, pero se sienten.

“Desconocidos no habla de amor, habla de deseo”, define el artista.

La canción retrata una conexión instintiva entre dos extraños que se encuentran en un juego de atracción, belleza y libertad. Con una narrativa provocadora, Juli propone dejarse llevar y priorizar el placer por encima de los mandatos sociales, en una invitación a sentir sin etiquetas ni explicaciones.

“Es una historia que podría ser de cualquiera. Me gusta pensar que todos, en algún momento, quisimos escapar de todo para sentir algo real, aunque sea por un rato”, comparte.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.