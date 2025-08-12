El cantante y compositor Juli Cardozo, de 28 años, llega al mercado musical con una propuesta sólida y continúa consolidándose como una de las voces emergentes del pop latino. Su estilo interpretativo, moderno y emocional, encuentra en “Desconocidos” un punto de madurez artística y estética.

Este nuevo single fusiona sonidos de R&B, pop y urbano, y marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, donde Juli se anima a explorar lo íntimo, lo no dicho, y ese magnetismo que nace entre dos personas que no se conocen, pero se sienten.

“Desconocidos” no habla de amor. Habla de deseo.

La canción relata una conexión instintiva entre dos desconocidos que se cruzan en un juego de atracción, belleza y libertad. Juli propone una narrativa provocadora donde el placer y el dejarse llevar se imponen por sobre los mandatos sociales, en una invitación a sentir sin etiquetas ni explicaciones.

“Es una historia que podría ser de cualquiera. Me gusta pensar que todos, en algún momento, quisimos escapar de todo para sentir algo real, aunque sea por un rato”, comparte la artista.

El videoclip, que se estrenó el 6 de agosto, fue filmado en la ciudad de Córdoba, ciudad natal de Juli, en clave nocturna y con estética cinematográfica.

La pieza audiovisual presenta el primer encuentro entre los protagonistas en un entorno urbano, para luego huir en auto hacia un amanecer en la ruta, entre montañas. Este contraste entre ciudad y naturaleza simboliza la necesidad de escapar del ruido externo y crear un espacio de intimidad y conexión genuina.

Una producción cuidada, intensa y visualmente impactante, que acompaña el universo de Desconocidos con imágenes potentes, contenido exclusivo y material especial para prensa y difusión.

