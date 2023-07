Tremenda reacción de Damián Betular con una participante de MasterChef: "No me gusta que me digan lo que tengo que hacer"

Con el objetivo de superar las experctativas de Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui en MasterChef, Daniela Kompel se esmeró en la prueba del d{ia. Sin embargo, uno de los jurados fue muy crítico con su devolución.

“Quise hacer una ensalada de arroz. En la parte de abajo tiene una salsa que está hecha con yogurt, y ajo que está cocido y hecho puré. Y por arriba tenemos una coliflor, unas cebollas que están blanqueadas, otra salsa que hice como base de bechamel y brotes”, fue la explicación que dio la concursante antes de que los chefs degustaran su comida.

A su turno, Betular cuestiónó lo que vio: “¿Es de goma la cremita?”, indagó. Pero Daniela le hizo una sugerencia que él no vería con buenos ojos: “No, es para mezclar todo”, atinóo a decir, frente al resto de sus compañeros.

“No me gusta a mí mezclar las cosas. Me pone muy nervioso esos platos que son para mezclar. ¡No me gusta que me digan lo que tengo que hacer! ¡Me altera! Es como cuando vas a un restaurante y te dicen ‘esto lo tenés que comer así’. Yo dijo ‘¿por qué?’”, cerró, ante el pedido de disculpas de Kompel por su sugerencia.

¡Qué momento!

WANDA NARA RETÓ A UN PARTICIPANTE POR SU EXTRAÑA ACTITUD EN MASTERCHEF

En medio de la adrenalina y los nervios para superar las expectativas de Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular en MasterChef, Rodrigo Salcedo cometió un error que no pasó de largo para Wanda Nara.

“Todavía no pasó el primer minuto. ¿Dónde te vas? Rodrigo se fue del mercado”, advirtió la conductora del programa de Telefe, alertada por la actitud del concursante de retirarse del lugar antes de tiempo. Fue entonces que el joven se excusó: “Como tengo un solo canasto, voy a vaciarlo a la mesada y vuelvo”.

“Pero no sé si se puede hacer eso de ir, cargar y volver”, argumentó la hermana de Zaira Nara. Y tras las disculpas de Rodrigo, cerró, tajante: “Bueno, tengo un llamado de atención para vos. Eso que hiciste de salir con un canasto, descargarlo y volver a entrar con el canasto vacío, no se puede hacer. Hoy te lo vamos a dejar pasar, pero no lo vas a poder volver a hacer”.