Tamara Báez, muy picante con Yanina Latorre tras las burlas de la panelista: "No me da discutir con gente tan mayor"

Tamara Báez no solo usa sus redes sociales para apuntarle a su ex, L-Gante, en el medio de los rumores de relación con Wanda Nara, sino que ahora también hizo un descargo contra Yanina Latorre, tras enterarse de que la panelista se burló de ella en un vivo de Instagram.

Latorre mantuvo durante el fin de semana una picante charla con Pepe Ochoa, que maneja las redes sociales de LAM, y no se privó de opinar sobre el escándalo que involucra al cantante, a la mayor de las hermanas Nara y a la mamá de Jamaica Valenzuela.

“Tamara está sufriendo, pero yo no les creo nada cuando ya empiezan a llorar todas maquilladas en Instagram. ¡Es la verdad!”, dijo Yanina, en relación a la denuncia que hizo Báez en las redes cuando llegó a su casa y se encontró con que le faltaban vehículos y objetos.

TAMARA BÁEZ, DURÍSIMA CON YANINA LATORRE TRAS LAS BURLAS DE LA PANELISTA EN LAS REDES SOCIALES

Como para elevar los decibeles de su testimonio, Yanina hizo una parodia de Tamara, fiel a su estilo. “’L-Gante a mí no me puede hacer esto, yo a Elián lo quiero. No dejó que entre un chico, además se llevó la camioneta y cuatro pares de zapatillas’”, dijo, simulando llorar, Latorre.

¿La reacción de Tamara? Cuando se enteró de toda esta banalización de su caso, la mamá de Jamaica no se quedó quieta, sino que recurrió a sus redes para hablarle a su millón trescientos mil seguidores sin filtro sobre la esposa de Diego Latorre.

“No me da ya para andar discutiendo con gente tan mayor. ¡Así que le mando un besote grande!”, escribió Tamara Baéz sobreimpreso en una captura del momento en que Yanina Latorre hacía su imitación.