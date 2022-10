Tamara Báez gastó 1400 pesos en una hamburguesa y la acusaron de robar la plata de su hija

En medio del tremendo escándalo de Tamara Báez con L-Gante por la cuota alimentaria de su hija tras su polémica separación, la joven reaccionó a un tremendo comentario de un usuario de Instagram.

Tamara se mostró comiendo una hamburguesa en una reconocida cadena y una persona la acusó de haberla comprado con el dinero de L-Gante, que en realidad le correspondería a Jamaica.

"Salí a laburar y vas a ver que no tenés tiempo para sentirte sola. ¿Lo tuyo? En todo caso, lo de tu hija, porque lo compró el padre. Andá a laburar, ¿no te da vergüenza tocarle la plata a tu hija?", le dijo esta persona a través de los mensajes directos de la red social.

FIRME RESPUESTA DE TAMARA BÁEZ AL USUARIO QUE LA ACUSÓ DE ROBARLE EL DINERO A SU HIJA

Enojadísima, Tamara le puso los puntos.

"Sí, trabajo. Y no estoy usando ninguna plata de mi hija porque no me dieron nada", sentenció Tamara, contundente, quien todavía espera que la Justicia determine un monto para la cuota mensual de "Jami".

¡Clarito!