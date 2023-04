Susana Roccasalvo opinó del distanciamiento de Indiana Cubero de Nicole Neumann: "Creo que es un berrinche de adolescente"

Susana Roccasalvo opinó de la distante relación que actualmente Nicole Neumann mantiene con su hija mayor, Indiana Cubero, quien a fines del año pasado tomó la decisión de mudarse a la casa de su padre, Fabián Cubero.

"Para una madre, hablar de una de sus hijas es bastante incómodo", dijo la conductora de Implacables, luego de ver una nota de la modelo, negándose a dar detalles de su vínculo con la menor.

Más sobre este tema Fabián Cubero habló de la distancia de Indiana con Nicole Neumann: "¿Ustedes creen que se fue porque no come verduras?"

Luego, Roccasalvo dio su personal punto de vista: "Yo creo que es un capricho, un berrinche de adolescente, y con el tiempo pasará".

"Yo creo que es un capricho, un berrinche de adolescente, y con el tiempo pasará". G-plus

Sin embargo, su compañero Daniel Gómez Rinaldi afirmó que el problema entre madre e hija es serio: "Yo tengo entendido que es algo fuerte. Verdaderamente muy fuerte".

"Creo que no la debe estar pasando bien Nicole, que tengo entendido que es muy buena madre, ni la nena. Pero no quiero hablar de ella porque es menor. Me parece que es un tema muy complicado", agregó el panelista, sin dar detalles.

Más sobre este tema El reconocimiento de Flor de la Ve a Nicole Neumann, en pleno conflicto con Fabián Cubero y su hija mayor: "Siempre da la cara"

FUERTES DECLARACIONES DE FABIÁN CUBERO SOBRE LA RELACIÓN DE SU HIJA MAYOR CON NICOLE

La semana pasada, Fabián Cubero rompió el silencio en Socios del Espectáculo y dio nuevos detalles de la distante relación de su hija mayor, Indiana, con Nicole Neumann, luego de mudarse con él.

"Indi está muy bien. Obviamente ella es una chica inteligente y siempre estamos tratando, colaborando con ella para que se sienta cómoda, para que se sienta feliz, para que trate de tener un buen vínculo con su mamá, con su familia, con nosotros, con sus hermanas, como así lo tiene”, comenzó diciendo el Poroto.

"Pero los chicos llegan a una edad en la que empiezan a tomar decisiones y yo como padre la voy a apoyar siempre", continuó Fabián.

Más sobre este tema Mica Viciconte habló de la delicada interna entre Indiana Cubero y Nicole Neumann: "Yo trato de unir siempre"

FABIÁN CUBERO AFIRMÓ QUE SU HIJA NO TIENE CONTACTO CON NICOLE

"Con Nicole no tenemos diálogo. Indiana tampoco (tiene diálogo)", reveló el exfutbolista, abordando el tema con seriedad.

Sobre el conflictivo vínculo actual de su hija mayor con su mamá, agregó: "Es un tema que Indiana tiene que resolver con la psicóloga y con la mamá. Yo, desde mi lado, siempre estoy apoyando, intentando que ese vínculo vuelva a la normalidad, pero tampoco voy a generarle una presión a la nena en cuanto a esta situación porque es ella la que tiene que decidir qué quiere de acá en adelante".

"Hay cosas que uno no se imagina, pero después pasan cosas y uno tiene que estar apoyando a sus hijos que, en mi caso, es lo que más quiero en este mundo", finalizó Fabián Cubero, hablando a fondo de la actual relación de su hija con Nicole Neumann.