Susana Giménez no se quedó callada y fue contra Nacha Guevara: "Todos se cuelgan"

Una inesperada guerra se desató entre Nacha Guevara y Susana Giménez. Todo comenzó cuando la cantante criticó las polémicas declaraciones que tuvo la diva sobre la situación económica de nuestro país y ahora la conductora salió al cruce.

“La escuché. Me quedé con la boca abierta y no podía cerrarla”, aseguró, en una conferencia que dio en un desfile donde se mostró súper ácida con la actriz y que pusieron al aire en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

“Me pareció raro que diga eso. Me pareció que había un poquitito de envidia o de estreno y todos se cuelgan. Cuando estrenan quieren notas y la verdad que le hicieron notas…”, se despachó, irónica en alusión al estreno de Nacha en pijamas, su nueva obra.

SUSANA GIMÉNEZ SE DESPACHÓ CONTRA NACHA GUEVARA

“¿Creés que lo hizo por fama?”, le preguntaron. “No, por fama no. Es famosa y además es una gran artista”, destacó.

También le preguntaron a la animadora por una frase que Nacha suelta en su espectáculo donde asegura que “me cansé de Mirtha y Susana”. “Me dijeron que lo dice. A mí me sorprendió como a Mirtha. No podía cerrar la boca, no podía creer”, aseveró.

¿Cuáles fueron los dichos de Nacha que molestaron a la conductora? “No me gusta de Susana cuando critica a la Argentina que le ha dado tanto. Ella es lo que es gracias a la Argentina. Ella no es una estrella internacional. Entonces ahí no me gusta”, había dicho.