Soledad Fandiño reveló el tremendo TOC de un exnovio con la cama y Guillermo Andino disparó: "¿Se ponía cabrero?"

La anécdota que contó Soledad Fandiño sobre el exnovio con el que convivió, y que le enseñó "la manera única, correcta y absoluta de hacer la cama" fue liberadora para ella, aunque enfatizó: "Yo quedé traumada. No toco la cama, esto es real". Y sonó muy parecido al testimonio de Laurita Fernández sobre Nicolás Cabré, con quien Fandiño salió entre 2007 y 2010 y casi concreta el casamiento: "Me retó porque no hice la cama".

Pícara, la conductora de Es por ahí hizo un sugestivo silencio omiso cuando Guillermo Andino le preguntó: "¿Se ponía cabrero?". Ahí, tras aclarar que fue un noviecito hace algunos años, Soledad comentó: "Son cosas que tiene cada uno, un toc, una fobia, no sé".

Tentada a risas, detalló: "Un día me agarró y me dijo 'esta cama no la toca nadie. Esta cama es nuestra, no la toca nadie. Entonces, si la vas a tocar vos o yo, se hace así'. Encima, hablame de sábanas rayadas, no se las recomiendo, eh. Porque tenían que coincidir línea con línea. Tenía que quedar un rectángulo perfecto. Y cada raya de la parte superior de la cama tenía que coincidir con la de la parte inferior. ¡Esto es real!".

Más sobre este tema La frase de Laurita Fernández sobre Nicolás Cabré que generó fuertes críticas en redes: "Me retó porque no hice la cama"

En ese punto aclaró: "Era la manera única, correcta y absoluta de hacer la cama. Y si no lo hacía como él quería, era que yo no lo quería. Era obligación levantarse y hacer la cama, antes de irse a trabajar había que hacer la cama. Él inspeccionaba eso, el piso, todo".

Es más. Fandiño pidió un almohadón para ilustrar al mundo cómo se debía acomodar sobre la cama: "La almohada se baja y no hay que agarrarla de abajo para que no se marquen los dedos, sino del vértice, y se apoya contra el respaldo con el cierre abajo para que no se nota".

"Ya estoy recuperada y liberada. Me dejó traumada, pero ahora ya está. Ya lo superé, pero imagínate convivir…", cerró Soledad Fandiño, sin confirmar ni desmentir que el hombre en cuestión fuera Nicolás Cabré… Pero a buen entendedor, pocas palabras.