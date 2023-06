Santiago Talledo confirmó que el romance con Toni Gelabert que nació en ATAV 2 terminó: "Me dormí llorando"

Toni Gelabert llegó a Argentina el año pasado para hacer un casting para ATAV 2 y no solamente se convirtió en uno de los protagonistas de la tira insignia de eltrece, sino que también encontró el amor en los brazos de Santiago Talledo.

Y si bien Antonio Salvat (Gelabert) tenía previsto un romance en la ficción con Segundo Machado (Tato Quattordio), su personaje encaró una relación con Marcos Soria (Santiago Talledo) que pasó el umbral de la realidad.

De esta manera, los jóvenes actores vivieeron un año de romance, que parece haber terminado hace unos días, y las pruebas radican en que Santi bloqueó a Toni en sus redes sociales, además de hace rato que ambos no postean algo juntos.

El último 12 de mayo, la pareja celebró su primer año juntos con sendos posteos en sus redes. “Me haces tan feliz. Por muchos años más. Te amo, bebé”, le escribió Santiago a Toni, que le contestó “Feliz de estar a tu lado” y agregó en catalán: “T’estim molt” (“Te quiero mucho”).

SANTI TALLEDO Y TONI GELABERT HABRÍAN DEJARO ATRÁS UN AÑO DE ROMANCE

Sin embargo, desde hace días que ambos dejaron de mostrarse juntos y, sobre todo, que dejaron de seguirse en Instagram, como si cada uno hubiera decidido seguir su propio camino, algo que terminó de confirmar el actor argentino en el ciclo Nadie dice nada de Luz TV.

“Sé que desde que tengo esta red social, jamás estuve tantos días sin subir nada. Es muy loco cómo la gente ha llegado a pensar que me pasó algo grave por no aparecer en Instagram. Pero también es lógico, porque yo siempre subo y comparto todo a diario. Tuve una semana difícil y no me salió subir nada”, contó el joven en sus redes.

Santi confirmó que estará dos semanas en el ciclo y una vez al aire, le confirmó a Momi Giardina su situación sentimental. “Yo ayer estuve desde que me fui del programa hasta que me fui a dormir, llorando. Obviamente estoy mal, estoy muy angustiado. No lo nombren. Yo tenía los ojos rojos, no podía más”, sentenció Santi, confirmando su ruptura con Toni Gelabert.