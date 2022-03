Sandra Borghi quebró en llanto por el caso de Lorena, una mujer que destrozó un registro civil: "Esto se resolvía con una firma"

En primera persona, Sandra Borghi ayudó a Lorena, la mujer que esta semana fue noticia por destrozar el registro civil de González Catán: no le realizaron el trámite de fe de vida de su madre, imposibilitada de caminar porque sufre elefantitis, y estalló de bronca.

Más sobre este tema Sandra Borghi se indignó con un video de L-Gante y su novia en el auto con su beba y reparó en las uñas de Tamara Báez: "Frena y se las clava"

"Al final, el trámite era tan simple como poner una firma", dijo la conductora de Mediodía Noticias, luego de que Lorena lograra ser bien recibida y atendida en el registro civil.

"Me da pena porque hay tantas otras personas a las que no llegamos. Me dio mucha tristeza tener que ir nosotros a resolver algo que se resolvía con una firma". G-plus

Agradecida por el compromiso, Lorena le respondió a Borghi: "Lo hicimos. Era fácil. Gracias, Sandra, por acompañarme. Vino (una persona), me agarró el papel y ya está".

EL LLANTO DE SANDRA BORGHI TRAS VER LA NOTA

"Me da pena porque hay tantas otras (personas) a las que no llegamos. Me dio mucha pena y tristeza tener que ir nosotros a resolver algo que se resolvía con una firma, nada más", expresó Sandra, sin contener el llanto.

"Están desamparados. Si ella tuviese un PAMI que le responde y le da una silla de ruedas, podría ir a hacer el trámite de fe de vida". G-plus

Luego, continuó: "Se sienten desamparados. Y están desamparados. Si ella tuviese un PAMI que le responde y le da una silla de ruedas, podría ir a hacer el trámite de fe de vida todos los meses".

"Esto es un trámite de entrecruzamiento de datos. Porque el Estado delega en la gente la posibilidad de hacerlo ellos. El Estado le dice a la gente 'vaya usted, haga el trámite'. ‘Pero ¿cómo hago con mi mamá que no se puede levantar?'. 'No sé, arréglese'. Y esto se resuelve con un entrecruzamiento de datos", concluyó Sandra Borghi, movilizada por la historia y señalando negligencias.