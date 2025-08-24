Foto: X/ Twitter @fedeflowersok Por: Hernan Jorge Khatchadourian

La semana pasada Gime Accardi habló en su programa de Olga y reveló que fue ella con una infidelidad casual la que puso fin a su relación de 18 años con Nico Vázquez, pero evitó hacer mención a Andrés Gil, aunque lo eximió indirectamente de cualquier responsabilidad en el escándalo.

Tanto Gime como Andrés retomaron este fin de semana la gira por el interior del país de la obra En otras palabras, que dirige Nico Vázquez, y se presentaron este sábado y domingo en el Teatro Don Bosco de Bahía Blanca, donde tomaron una drástica decisión frente al público y la prensa.

Foto: Instagram @gimeaccardi

En el ciclo Secretos Verdaderos, la cronista Julieta Muñoz relató desde Bahía Blanca que los actores llegaron el sábado a las 16 a esa ciudad bonaerense, cerca del estreno, debido a un paro de controladores aéreos, y a las 18.30 ya estaban en el teatro cuya primera función agotó entradas.

LA DRÁSTICA DECISIÓN QUE TOMARON GIME ACCARDI Y ANDRÉS GIL EN SU OBRA TEATRAL TRAS EL ESCÁNDALO

“Llegaron a eso de las 6 y media al teatro y fue todo muy tranquilo. Dicen que para llegar acá vinieron en el mismo auto con un productor”, contó la cronista, mientras que los panelistas identificaban al hombre como “Damián, mano derecha de Nico Vázquez”.

“A mí me hablan desde adentro y me van contando que, si bien son amigos y compañeros de trabajo, la situación es un tanto tensa porque todo lo que ha trascendido a la prensa no deja de incomodar a uno y a otro”, señaló Cora Debarbieri.

Al finalizar la función, el público ovacionó de pie a los actores, pero Fede Flowers contó que se mostraron muy distantes. “Me cuentan que se mostraron fríos entre ellos en el saludos al público y que pidieron no dar notas a la prensa local”, contó el periodista de Los Profesionales.

