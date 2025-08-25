La cantante tucumana Cecilia Paliza une su voz con la leyenda del folklore Chaqueño Palavecino en el emotivo lanzamiento de “Después de un vino”, una zamba cargada de historia y sentimiento.

El tema fue grabado en los estudios de Radio Nacional y tiene una particularidad muy especial: la letra fue escrita a mano por su padre, el mítico Chango Paliza, y heredada por Cecilia como un legado musical.

Cecilia Paliza y El Chaqueño Palavecino. Foto: Instagram @ceciliapaliza

Cecilia Paliza. Foto: Instagram @ceciliapaliza

🎶 Cecilia Paliza ft. Chaqueño Palavecino – “Después de un vino”

Letra: Cecilia Paliza (basada en manuscritos de Chango Paliza)

Música: Luciano Travaini

Producción general: Markarte Producciones – Luciana Collado

🎧 Producción musical de alto nivel

La canción fue producida por Carlos Carrizo, quien también se encargó de la dirección musical, mezcla, mastering y guitarras. Acompañan músicos de primera línea que suman matices a la instrumentación tradicional:

Guitarra eléctrica: Luciano Travaini

Violín: Eugenia Haro

Teclado: María Lacroix

Batería: Darío Venditti

Bajo: Fernando Villagrán

Bandoneón: Mauro Bravo

Grabación de voces: Gerardo Alderete en Estudio del Jardín

🎬 La realización audiovisual estuvo a cargo de Martín Chebaia, quien dirigió y editó el videoclip oficial.