Romina Uhrig se quebró al contar que sufrió violencia de género: "Uno de mis primeros novios me golpeaba"

A casi dos meses de que Gran Hermano 2022 llegara a su final, Romina Uhrig abrió su corazón como no lo hizo en el reality y dio duros detalles de su infancia. También, quebrada, contó que fue víctima de violencia de género.

"Sufrí abuso del marido de mi mamá. Yo tenía 8 años. Fue verbalmente. No hubo nada carnal, pero él sí hacía cosas adelante mío, como masturbarse...Yo sigo con tratamiento, con psicóloga”, dijo Romina en A la Barbarossa.

En ese movilízate marco, y tras contar que su madre fue víctima de violencia género, Uhrig contó que ella también transitó por relaciones enfermizas y traumáticas.

"Un día me dio la cabeza contra la pared, yo me asusté y desaparecí. Pero me costaba desprenderme de esa relación". G-plus

"A mí me generó inseguridades con mis parejas. Buscaba hombres parecidos. Uno de mis primeros novios me golpeaba y yo creía que eso estaba bien", contó la ex Gran Hermano con lágrimas en los ojos.

Y detalló: "Un día me dio la cabeza contra la pared, yo me asusté y desaparecí. Pero me costaba desprenderme de esa relación. Lo veía como normal. Decía 'me lo merezco'. Yo me crie en eso".

CÓMO ROMINA UHRIG LOGRÓ SANAR SUS HERIDAS

Conmovida con la historia de Romina Uhrig, Georgina Barbarossa le preguntó: "¿Cómo pudiste sanar eso?".

"Haciendo mucha terapia y creyendo mucho en Dios. Desde los 10 años que voy a la iglesia cristiana", afirmó.

Al pensar en sus tres hijas mujeres, Romina se quebró en vivo: "Muchas veces se juzga a las mujeres, pero no están en el zapato de una. Hay muchas cosas que yo pasé de chica que no quiero que pasen mis hijas. No quiero que vivan ni un poquito de lo que yo viví".

"Yo a mi hija, que tiene 12 años, la llevo al colegio y la voy a buscar. Yo con 8 años iba y volvía sola", concluyó Romina Uhrig, a flor de piel.