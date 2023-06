Romina Uhrig compartió una foto rodeada de lujos en su casa y en las redes la fulminaron: "¿Vos no eras pobre?"

Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano 2022, había contado dentro de la casa que su situación económica era muy complicada y que tenía miedo de salir del reality porque no sabía dónde iba a vivir.

Sin embargo, cuando quedó eliminada, al poco tiempo se reconcilió con su ex, Walter Festa, de quien supuestamente estaba separada, y comenzó a mostrarse en su espectacular casa. Actitud que desconcertó a sus fans, que pensaban que le costaba llegar a fin de mes.

En este contexto, la exdiputada compartió varias fotos tomando mate con una de sus hijas en su casa, rodeada de lujos, y los usuarios la fulminaron.

"¿Esta es la manicura que dejó a las tres hijas para ver si ganaba una prefabricada?", "¿Vos no eras pobre?", "Te apreciaba, pero mentiste sobre tu situación económica en el reality", fueron algunas de las críticas más fuertes. ¿Qué dirá ella?

ROMINA UHRIG REVELÓ CUÁNTAS CIRUGÍAS ESTÉSTICAS SE HIZO Y POR QUÉ

“Me había quedado una cosa acá y me tuvieron que sacar todo ese relleno, se me cayó la punta”, contó la exdiputada, que explicó que tuvo que someterse a otra operación para lograr ese resultado, y defendió su postura de “verse bien”.

“Está bien (operarse) si uno se siente bien, pero también hay que ver con qué médico. Eso es muy importante, un médico de confianza”, acentuó la pareja del exintendente de Moreno Walter Festa, mientras recalcaba una vez más que tiene “una piel feísima”.

“De chica me sentía insegura. El otro día hablaba de eso con los chicos en un programa, como que se me criticó mucho porque no mostraba en la casa, pero también soy una persona de estar mostrando, no me gusta; y aparte porque tengo una nena de 12 años y pienso qué le dirían”, cerró Romina.