Romina Uhrig batió un récord en la intimidad con Walter Festa: "Desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana"

En El Show de Ulises Jaitt (Radio XLFM de lunes a viernes de 13 a 15 hs) habló de su récord sexual: "Con Walter (Festa), creo que arrancamos tipo 23 y terminamos a las 6 de la mañana. Fue tremendo”, señaló.

Ulises Jaitt le preguntó: “Si tuvieras que vender una parte de tu cuerpo que más te elogia Walter, ¿cuál sería?”. “La cola. Le gusta mucho”, respondió Romina. Más sobre este tema Georgina Barbarossa sorprendió a la hija mayor de Romina Uhrig con su pregunta indiscreta: "Nena, ¿vos tenés novio?"

ROMINA UHRIG HABLÓ DE L-GANTE

Durante la entrevista con Ulises Jaitt, el conductor le preguntó por L-Gante.

-¿Pasó algo con L-Gante?

-No, lo conocí y me cayó super bien. Charlamos, todo bien, pero no pasa nada.

-¿Es un perfil de hombre que te gusta?

-No, es muy chico, tiene 23 años.