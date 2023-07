Rodrigo Tapari habló sobre el video viral de su supuesta detención en Bolivia: "De repente cayó un comando"

Este lunes comenzó a viralizarse la grabación de un vivo de Rodrigo Tapari en el que se ve al cantante tocando el piano de un conocido local de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) cuando de pronto ingresa un comando policial y se lo lleva detenido junto al camarógrafo.

Si bien la veracidad de la grabación fue cuestionada en las redes sociales, sobre todo porque la policía le permitió al camarógrafo seguir operando, lo cierto es que la situación generó consternación en los fans y familiares del cantante, que tuvo que salir a explicar lo ocurrido.

En diálogo con Diego Moranzoni para Crónica TV, Tapari explicó que se encontraba esperando para grabar un videoclip junto a un conocido DJ de Bolivia, cuando de pronto se vio rodeado por policías armados hasta los dientes.

Más sobre este tema Picante reencuentro de Rodrigo Tapari y Ariel Puchetta tras años distanciados: "Le pido disculpas si en algún momento dije algo que lo lastimó" Rodrigo Tapari, emocionado al recordar cómo dejó su adicción al alcohol por su hija: “La vi a los 6 años pidiendo ayuda, creía que nos matábamos”

RODRIGO TAPARI EXPLICÓ CÓMO SE GENERÓ EL VIDEO VIRAL DE SU DETENCIÓN EN BOLIVIA

“A mí me pasó lo mismo que a ustedes: la productora de acá me pidió grabar un video con un artista de acá (…) y me pidieron que esperara, que me iban a venir a buscar”, explicó Rodrigo, que aclaró que se encontraba “bien”.

“Me dijero que hiciera un vivo para sumar público, y me pongo a hacer un vivo y de repente me cae todo este comando. Yo me asusto y cuando me meten en la camioneta me dicen ‘bajá la cámara, cortá’. Y ahí me dicen ‘Tranquilo, Rodrigo, que esto es parte del video’”, agregó.

“Le dije ‘No seas malo, que mi viejo tiene 85 años y mi mamá 70. No seas malo, avísame que les digo a mis familiares para sepan que estoy bien’. Me explicaron que si me avisaban lo de la policía no lo iba a saber actuar”, cerró Rodrigo, que contó que estaba terminando de grabar el videoclip.