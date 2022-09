Rodrigo de Paul, polémico sobre su cambio de look: "Le quería dar color a mi vida después de lo que pasé"

La Selección Argentina viajó a Miami para concentrarse con miras a un amistoso que jugará con su par de Honduras este viernes, y Rodrigo de Paul sorprendió con un cambio de look rotundo que justificó con una frase polémica.

“Un cambio a veces está bueno. Después de algunas situaciones que pasé, quise meter un poco de color a mi vida”, dijo De Paul en una entrevista con TyC Sports desde Miami, donde concentra junto al resto de “La Scaloneta”.

Respecto a si mantendrá ese look hasta que juegue el Mundial, De Paul lo dejó sujeto al rendimiento del equipo nacional. “Vamos a ver. En la Copa América tuve otro corte y nos fue bien, vamos a ver cómo sigue. No lo decidí, pero, por el momento, estoy contento con el look”, dijo.

RODRIGO DE PAUL MOLESTO CON LOS DICHOS DE LA PRENSA SOBRE SU RELACIÓN CON TINI STOESSEL

De Paul también expuso su postura sobre la cobertura que hace la prensa sobre su vida privada, sobre todo de que inició su romance con Tini Stoessel. “A veces las injusticias no me gustan. Y siempre digo que no busqué ser conocido, yo busqué ser jugador de fútbol y sé todo lo que eso conlleva”, dijo.

“Tengo una vida como cualquier persona normal, que puede separarse y tener sus cosas. Después, es verdad que la vida me llevó a conocer a la persona con la que estoy ahora, que es muy conocida también y eso hizo que un poco venda todo lo que nos sucede, pero somos dos personas jóvenes que intentamos llevar alegrías a las casas”, aseguró.

“En realidad, lo que más me molestó siempre son las injusticias hacia ella, a mi mamá, a la gente que uno quiere, pero la gente opina y uno tiene que entender desde qué lado. A veces lo hacen para dañar o vender alguna noticia. En nuestra vida nos va bien porque hacemos las cosas sin perjudicar a nadie”, concluyó Rodrigo de Paul.