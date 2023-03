Rocío Marengo le ganó a Fernando Carrillo pero igual abandonó El Hotel de los Famosos 2

Por segunda semana consecutiva, Rocío Marengo y Fernando Carrillo se enfrentaron en El duelo de la H de El hotel de los famosos 2 a raíz de la decisión del resto de los participantes de deshacerse de uno u otro, y esta vez la definición fue realmente exasperante.

La prueba que preparó la producción del reality de eltrece puso en aprietos al propio Carrillo, que compitió así en su tercer desafío consecutivo, donde siempre ganó, aunque en esta ocasión una serie de movidas erráticas lo colocó en desventaja.

Rocío, de alguna manera, logró quedar adelante en la etapa final de la prueba, y entonces se produjo lo inimaginable algunos minutos atrás: ambos quedaron empatados en saltar de unas anillas a otras, pero Carrillo se equivocó, se salteó una, y siguió adelante pese a las advertencias del Chino Leunis.

“Claramente el final de esta H está abierto. En la parte de las anillas pudimos observar que Fernando, tal vez involuntariamente, no toma dos de las anillas. Lo cierto es que Fernando llega primero, pero luego de ver el tape determinamos que quien gana el duelo de la H es Rocío”, anunció Leunis.

POR QUÉ ROCÍO MARENGO ABANDONÓ EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Perdoname, me cuesta entender. No estoy de acuerdo, él fue el que levantó la tarjeta. Yo agradezco el apoyo de mis compañeros. No estoy de acuerdo, a mí me gusta jugar limpio”, dijo Rocío, que anunció que dejaría el reality, y explicó las causas.

“Yo pasé una re linda estadía dentro del Hotel, siento que cumplí, mi paso por acá está más que cumplido, no me gustaría quedarme con este sabor amargo que se va mi amigo”, dijo, y se mostró reacia a acatar los pedidos de sus compañeros para que les evite tener que convivir con el actor más tiempo.

“Si se va Fer yo me voy con él, presento mi renuncia. Y si no, si me permiten, me voy yo y que se quede Fer en competencia”, cerró la ex de Eduardo Fort. “Voy a aceptar este regalo porque acepto también que perdí, sin hacer trampa, perdí porque me equivoqué, como se puede equivocar cualquiera, pero me voy a quedar porque sé que mentalmente los perturbo, los molesto, y aquí voy a seguir”, dijo Carrillo, en respuesta a las críticas del resto de los participantes.