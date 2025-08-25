La conductora y modelo española Pilar Rubio se encuentra de viaje en Tokio, Japón, disfrutando de unas vacaciones familiares junto a sus hijos. Sin embargo, su esposo, el futbolista Sergio Ramos, no la acompaña en esta ocasión pero ella sí está con los hijos de ambos.

Las fotos de Pilar Rubio en Japón: un viaje muy esperado

Pilar Rubio. Foto: Instagram @pilarrubio

A través de sus redes sociales, Pilar compartió imágenes de su estadía en el país asiático y se mostró entusiasmada por esta nueva aventura:

“¡Qué ganas tenía de venir aquí!”, escribió la influencer mientras posaba en distintos rincones de Tokio.

Con su característico humor, también bromeó con sus seguidores al decir:

“Parece que estoy en Estados Unidos, ¿verdad?”, dejando ver que su recorrido incluye zonas modernas de la capital japonesa.

¿Por qué Sergio Ramos no está con Pilar Rubio en Japón?

El motivo de la ausencia de Sergio Ramos en el viaje es estrictamente profesional. El ex defensor del Real Madrid y PSG actualmente juega en Rayados de Monterrey y se encuentra concentrado con el equipo en plena competencia de la Liga BBVA MX.

Desde su llegada a México en enero, Pilar Rubio ha dividido su tiempo entre España, Monterrey y otros destinos internacionales, acompañando al futbolista cuando sus agendas lo permiten. Su presencia también ha llamado la atención en la escena pública mexicana, donde ya es considerada una figura de relevancia.

Pilar Rubio y Sergio Ramos: así celebraron su sexto aniversario de casados

Pilar Rubio y Sergio Ramos. Foto: Instagram @pilarrubio

Pese a la distancia temporal, la relación entre Pilar Rubio y Sergio Ramos se mantiene sólida. Hace poco, la pareja celebró su sexto aniversario de casados con una escapada romántica a Los Ángeles, donde compartieron imágenes en Instagram con un emotivo mensaje:

“Seis años de querernos, comprendernos, disfrutar en familia y en pareja, celebrar con amigos, crecer, reír, llorar, emocionarnos, adaptarnos a cambios y seguir siendo nosotros, juntos”.

Con más de 15 años de relación, cuatro hijos y carreras internacionales, Pilar y Sergio han logrado construir un vínculo basado en el amor, la complicidad y la adaptación constante a los cambios de vida profesional.