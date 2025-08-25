La China Suárez en Estambul volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir imágenes de su visita a la mezquita Çamlıca, uno de los templos más imponentes y emblemáticos de la ciudad.

A través de Instagram, la actriz publicó fotos y videos que rápidamente se viralizaron, alcanzando más de 150 mil “me gusta” en pocas horas y generando una ola de comentarios de sus seguidores.

Instalada en Turquía junto a Mauro Icardi, la artista suele mostrar en sus redes distintos aspectos de su vida cotidiana en Estambul. Este domingo, eligió recorrer uno de los rincones más destacados de la ciudad: la mezquita Çamlıca, considerada la más grande de Asia y un símbolo de la tradición musulmana.

La China Suárez en Estambul: su look con velo para visitar la mezquita Çamlıca. Crédito: Instagram

Las postales reflejaron tanto la magnitud arquitectónica del templo como la emoción que le provocó la experiencia. En los videos se la vio enfocando los minaretes durante el llamado al rezo y caminando por el interior del recinto junto a otros turistas.

EL LOOK DE LA CHINA SUÁREZ PARA INGRESAR A LA MEZQUITA

La actriz mostró respeto por las normas de la religión islámica al momento de ingresar. Eligió un vestido verde diseñado por Natalia Antolín, acompañado de un velo blanco cubriendo su cabello, como indica la tradición para las visitantes mujeres. Para completar el look, sumó unas zapatillas negras de plataforma. Las fotos la mostraron tanto en el patio exterior como en el interior de la mezquita, con una actitud contemplativa y reservada.

El posteo de la China Suárez en la mezquita Çamlıca generó una fuerte repercusión. Mauro Icardi comentó con un “Hermosa”, mientras que cientos de usuarios dejaron mensajes de admiración como “Sos extremadamente hermosa”, “qué diosa” o “una reina”. El emoji de corazón que acompañó la publicación dejó en claro la emoción de la actriz por haber vivido una experiencia tan significativa.