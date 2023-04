Revelan por qué Zaira Nara se separó de Facundo Pieres: "Se hartó y le puso los puntos"

Ni bien se supo que Zaira Nara ya no está en pareja con Polito Pieres, se dieron a conocer los motivos que habrían desencadenado la ruptura amorosa.

Más sobre este tema Zaira Nara reveló el motivo de su separación de Facundo Pieres: "Siempre estuve en pareja y tengo ganas de estar tranquila"

Juan Etchegoyen contó que la modelo se separó al entender que él quería dar un paso más en la relación. Luego de los mil y un reproches.

"El motivo es un tanto escandaloso, no hubo terceras en discordia ni nada de eso, pero lo que me contaron es que ella era abordada por Facundo ante el no blanqueo". G-plus

"El motivo es un tanto escandaloso, no hubo terceras en discordia ni nada de eso, pero lo que me contaron es que ella era abordada por Facundo ante el no blanqueo", reveló el periodista en Mitre Live.

ZAIRA NARA SE SEPARÓ LUEGO DE QUE FACUNDO PIERES LE PIDIERA QUE CONFIRMARA PÚBLICAMENTE EL ROMANCE

Según Juan, Polito le habría pedido a Zaira que contara que están de novios. Ella se habría negado y, acto seguido, se habrían separado definitivamente.

Más sobre este tema Sorpresiva separación de Zaira Nara y Facundo Pieres: "Estoy sola y muy tranquila"

"Al parecer, él quería gritar a los cuatro vientos que estaba de novio con ella... '¿Por qué me ocultás?', habría sido el planteo que le hizo que desencadenó en una crisis y luego en una separación".

"Pieres se cansó, se hartó de estar en esta situación y por eso le puso los puntos a ella. Él quería todo con Zaira, por eso quería blanquear el vínculo ante todos, estaba a full". G-plus

"Pieres me dicen que se cansó, se hartó de estar en esta situación y por eso le puso los puntos a ella. Yo imagino que si esto efectivamente pasó, Zaira no estaba del todo convencida de esta relación e imagino que tampoco estaba enamorada; él quería todo con ella, por eso quería blanquear el vínculo ante todos, estaba a full Facundo".

"Fue una última discusión que terminó con la separación, él la dejó a ella porque quería un título en la relación que nunca llegó". G-plus

"Fue una última discusión que terminó con la separación, ese es el detonante me contaban, por lo que imagino también ante este escenario que él la dejó a ella porque quería un título en la relación que nunca llegó", sentenció el periodista, contundente.