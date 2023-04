El reto de Donato de Santis a un participante de MasterChef por dejar una bandeja en el piso: "Es peligroso y antihigiénico"

Los nervios y la adrenalina le jugaron una mala pasada a Rodrigo Salcedo, quien logró enojar a Donato de Santis por dejar un objeto de la cocina en el piso mientras hacía su plato para presentarlo ante a los jurados de MasterChef.

Así fue la tensa charla de Donato y Rodrigo en el programa de Telefe:

Donato: -¿Qué hace esto ahí? ¿De quién es esta placa?

Rodrigo: -Es mía. Perdón, Dona, no tenía espacio para dejarla en ningún lado.

Más sobre este tema La reacción de un participante de MasterChef al tener que cocinar un pescado: "Todo es un asco"

D: -¿No tenés espacio?

R: -Tengo un lío en la mesada y entonces dije ‘lo tiro acá atrás y lo dejo’. Perdón, perdón, perdón.

D: -Es peligroso, antihigiénico. ¡Todo!

¡No le gustó nada!

Más sobre este tema El triste momento personal que atraviesa Donato de Santis: "No voy a llorar"

WANDA NARA INTENTÓ ABRIR UNA CAJA CON UN CUCHILLO EN MASTERCHEF Y GERMÁN MARTITEGUI LE SALIÓ AL CRUCE

Fue un verdadero desafío con el que se encontraron los participantes de MasterChef para realizar sus respectivos platos y deleitar a Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular. Pero el particular gesto que tuvo Wanda Nara para ayudar a una participante desencadenó en un tenso momento con uno de los chefs.

Todo comenzó cuando cada concusante debió hacer una cuenta matemática cuyo resultado sería la clave de un candado que abriría la caja donde se escondía un ingrediente secreto que debía ser utilizado para la preparación.

Y al ver la dificultad de Candelaria Sorini de llegar al resultado, Wanda se acercó a la estación de cocina, agarró un cuchillo e intentó abrir la caja –que estaba cerrada con una cadena- de una llamativa manera.

Más sobre este tema Tenso momento de Germán Martitegui con una participante de MasterChef: "Ponete las pilas"

Al ver esto, Martitegui acudió al lugar rápidamente, enojado por la escena que estaba viendo, le dio el resultado correcto a la joven y cuestionó la actitud de la presentadora: “No, no, no. Esto no puede ser así. La violencia no conduce a nada, Wanda”, lanzó. Y la hermana de Zaira Nara, cerró, divertida: “Si me dejabas cinco minutos más, a esta caja la hacía puré”.

¡Qué momento!