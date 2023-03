"Quise volver a mi vida normal y fue muy duro": el día que Marcelo Corazza habló sobre su paso por Gran Hermano

Marcelo Corazza, el primer ganador de Gran Hermano, fue detenido en su domicilio por personal de la División Trata de Personal de la Policía de la Ciudad. Este lunes 20 de marzo,en su domicilio La noticia causó conmoción y ya se empiezan a conocer detalles de la causa. La policía realizó seis allanamientos por una causa que investiga la corrupción de menores, y una de las direcciones corresponde a Corazza, quien quedó demorado tras la intervención de las autoridades.

Corazza, que actualmente participa de El Debate de Gran Hermano, el año pasado relató a corazón abierto cómo fue su paso por la casa.

QUÉ DIJO MARCELO CORAZZA SOBRE GRAN HERMANO

"Yo no buscaba la fama, necesitaba el premio nada más y fue durísimo, la sufrí. Yo era profesor de Educación Física y me rechazaban en todas las escuelas porque no querían un profesor tan expuesto, hoy sería re cool pero en ese momento era distinto", reveló