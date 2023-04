La pregunta indiscreta de Analía Franchín a Coti y al Conejo, de vacaciones en México: "¿Llevaron profilácticos?"

Desde sus románticas y paradisíacas vacaciones en México, Coti Romero y Alexis "el Conejo" Quiroga le dieron un relajado móvil a A la Barbarossa y Analía Franchín los descolocó con una pregunta indiscreta, sin filtros.

"Chicos, yo quiero saber si llevaron profilácticos. Por favor, ¡no me traigan un disgusto! Son muy jóvenes. Tienen toda la vida por delante. No se apuren", le dijo Franchín, a la parejita nacida en Gran Hermano 2022.

Disfrutando a pleno del romance, Coti reaccionó contundente: "No, yo no tengo paciencia con las criaturas. Así que no".

"Entonces, ¿no lo están buscando (al bebé)?", le repreguntó Robertito Funes Ugarte. Ante un Cone mudo, Coti sentenció: "No, no".

QUÉ LE REGALÓ EL CONEJO A COTI POR SU CUMPLEAÑOS

Las vacaciones de Coti Romero y Alexis "el Conejo" Quiroga coincidieron con la fecha de cumpleaños de la joven correntina y el cordobés no dudó el organizarle una cena romántica y sorpresa el hotel. Más allá de que la sorpresa fue arruinada porque Coti se enteró el plan secreto.

En ese marco, Pía Shaw le preguntó al exparticipante de Gran Hermano: "Ella descubrió la sorpresa, pero Cone, ¿le regalaste algo especial? ¿Le llevaste algún regalito desde Buenos Aires?".

"Sí, le regalé unos aritos y una cadenita", le respondió Alexis. Acto seguido, Coti mostró los aritos con la forma de un corazón y explicó por qué no tenía el colgante puesto: "Estoy quemada, entonces, la cadenita me lastima".