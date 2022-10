Polémica frase de Marcela Tauro sobre Wanda Nara: "Basta de decir que son buenas madres"

Desde hace varias semanas, Wanda Nara se convirtió en el centro de atención de todos los medios y redes por su mediática separación de Mauro Icardi y los rumores de romance con L-Gante que siguen creciendo con el correr de los días.

Pero en medio del debate sobre este trío amoroso que sigue sumando capítulos, Marcela Tauro sentó su fuerte postura en Intrusos: “No me cierra del todo lo que está pasando. Basta los portales y los periodistas de decir que son ‘buenas madres’. ¡Basta, dejémonos de hinchar!”.

“No digo que Wanda sea mala madre, capaz está mal lo que estoy diciendo, pero la señora que está en su casa ahora mirando y tiene que cocinar, lavar, planchar, salir a trabajar y hacer un montón de cosas dice ‘¿en qué momento le da el tiempo a esta chica para hacer todo?’. ¡Es la verdad!”, agregó en referencia a Wanda, que tiene a Valentino, Constantino y Benedicto con Maxi López; y a Francesca e Isabella con Icardi.

“Una se siente culpable que tiene que salir a laburar y dejar a sus hijos. Me parece perfecto que ella los cuidó y todo, pero asumí que está mezclada con todo. Todo esto me parece una buena novela para divertirte si no tenés familia, pero ella tiene familia”, cerró, sin vueltas, sobre la forma de manejarse de la empresaria.

REVELAN UN EXPLOSIVO DATO SOBRE LA RELACIÓN DE WANDA NARA Y L-GANTE

En medio de las especulaciones sobre si la relación de Wanda Nara y L-Gante es sólo comercial o si pasa algo entre ellos, Pilar Smith sorprendió al dar a conocer una fuerte información que incluye a los jóvenes.

“Yo pensé que era un vínculo comercial y de amistad”, comenzó diciendo la periodista en López 910, el programa que conduce Gustavo López en Radio La Red (AM 910), en referencia a la buena onda que mostraron tener la empresaria y el músico en los últimos días.

“Pero me llegó del entorno cercano del cantante que están muy cerca, tienen mucha química y que entre ellos pasan cosas. Me aseguran que durmieron juntos todas las semanas en el último tiempo. Él está muy enganchado", agregó, lanzando una noticia bomba.

Por último, Pilar dejó la puerta abierta a que esta incipiente amistad y complicidad siga escandalo con el correr de los días: "".