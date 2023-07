Pícara respuesta de Coki Ramírez sobre la soltería de Marcelo Tinelli tras sumarse al Bailando: "Yo soy lo que necesita"

A 12 años del último cara a cara con Marcelo Tinelli en Bailando 2011, Coki Ramírez regresa a la pista de baile y opinó con suma picardía de la soltería del conductor.

En mayo de 2022, Tinelli y Guillermina Valdés les pusieron fin a sus 9 años de amor. Ahora, con el regreso de la cantante cordobesa al programa de Marcelo, el recuerdo del coqueteo de Coki y el conductor del Bailando ilusionó a los seguidores del culebrón retro.

COKI RAMÍREZ, PÍCARA SOBRE LA SOLTERÍA DE MARCELO TINELLI

"Yo estoy soltera y sola. Marcelo, me parece, que no está solo nunca", le dijo Coki al notero de LAM, tras ser consultada por la vida íntima de Tinelli.

"Yo soy lo que Marcelo necesita. Hay que ver si él es lo que necesito yo". G-plus

Acto seguido, la cantante retrucó con picardía: "Yo soy lo que Marcelo necesita. Hay que ver si él es lo que necesito yo".

"Yo estoy enamorada de mí. Estoy feliz, disfrutando de mí. Me encanta mi vida. Soy una bendecida. No me falta nada. Tengo familia, tengo amor, tengo al público. No paro de laburar", argumentó.

Tras retomar contacto con Marcelo, Coki agregó: "A él lo escuché decir lo mismo. Energéticamente estamos en la misma, pero no nos vemos físicamente hace 12 años".