Picante agradecimiento de Wanda Nara al llevarse un Martín Fierro: "Gracias a los que hablan mal de mí"

En medio de la emoción que invadió a Wanda Nara al escuchar su nombre en la terna Revelación (por su participación en el programa de Telefe, ¿Quién es a máscara?), la ganadora dio que hablar con su picante agradecimiento en el hotel Hilton.

“¡Wau! Buenas noches a todos. Amo mucho este país, amo mucho Argentina. A veces me preguntan cuál es mi secreto y yo creo que en cada una de estas mesas tengo un amigo”, comenzó diciendo Wanda con el galardón en la mano.

“Quiero agradecerle a Fede Levrino por la oportunidad, por creer en mí. Quiero agradecerles a los que, muchas veces, hablan mal de mí porque me hacen más fuerte, más poderosa e indestructible. Le quiero agradecer a mi mamá que es la primera que creyó en mí, desde los 5 años hago publicidades y arranqué en este medio que tanto amo”, agregó.

“A mi marido que está ahí sentado, a mis hijos que están en la habitación y a todos muchas gracias”, continuó, en referencia a Mauro Icardi (con quien tiene a Isabella y Francesca; además de ser mamá de Benedicto, Constantino y Valentino; frutos de su matrimonio anterior con Maxi López)”.

“A Kennys Palacios, un gran amigo; y a mi hermana, Zaira Nara, que está muy feliz. Gracias a toda la gente de la Máscara también”, cerró Wanda, visiblemente movilizada por este reconocimiento.

MIRTHA LEGRAND APARECIÓ CON TODA SU FAMILIA EN LOS MARTÍN FIERRO 2023

En medio de la emoción y la adrenalina que se vivió en la previa de una nueva edición de la entrega de premios Martín Fierro, Mirtha Legrand dijo presente en la alfombra roja junto a su hija, Marcela Tinayre; su nieta, Juana Viale y su bisnieta, Ámbar de Benedictis.

Fue allí que indagada por Iván de Pineda sobre cuál es su secreto para estar tan espléndida, la conductora se sinceró en el programa de Telefe: “Bueno, estoy desde las 2 de la tarde arreglándome”, dijo, entre risas.

“Creo que me perdí de dos fiestas nada más, siempre he venido desde hace muchos años, esté premiada o no, esté nominada o no, y este año estoy nominada a la Mejor conducción”, agregó, dejando en claro lo importante que es para ella ser parte de este evento.

Por su parte, Marcela celebró la oportunidad de poder estar con todos sus seres queridos en esta fiesta: “Creo que es la primera vez que venimos cuatro generaciones y, además, como dice mamá, qué mujerazas y todas trabajadoras, así que eso es muy importante”.

“Las expectativas de esta noche es pasarla bien y disfrutar un momento más con mi familia”, añadió Ámbar. Y Mirtha –que aseguró no sentirse nerviosa ni tener ninguna cábala- cerró con un saludo especial: “Un beso a mis asistentes, Elvira y Gladys, que nos está mirado”.