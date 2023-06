Picante aclaración de Morena Rial tras decir que su papá no la crió para trabajar en un supermercado: "No lo dije despectivamente"

"Yo no voy a trabajar en un supermercado, no me criaron para eso", soltó Morena Rial, en medio de su escandalosa pelea con Jorge Rial y el cuestionable comentario no cayó nada bien. La joven, tras ser señalada de robar en LAM, habló en el mismo ciclo donde aclaró sus dichos.

“Yo no lo dije despectivamente. Se lo han tomado despectivamente, pero yo digo que el hombre que me crió no lo hizo para mandarme a trabajar tantas horas. ¿Me entendés?”, aseveró, al ciclo de Ángel de Brito.

“Yo me refería a que mi papá me ponga algo para laburar. No era denigrando a nadie porque yo no denigro a nadie”, aseveró.

MORENA RIAL, TRAS SU POLÉMICA FRASE DE QUE NUNCA TRABAJARÍA EN UN SUPERMERCADO

“Como dije, mi papá se peleó en su momento porque yo iba a la cárcel. A mí no se me van a caer los anillos para ir ahí”, contó la mediática, que se peleó con Mónica Farro en el mismo ciclo.

“¿Trabajarías en un supermercado?”, indagó el cronista, haciendo que a la hija del conductor de Argenzuela se le cambie la cara. “Si no quedara otra, sí”, dijo, para volver a tirarle un “palito” a su padre.

“Por ahora estoy bien. No necesito de él. Tengo más seguidores que mi papá y más interacciones que él”, concluyó.