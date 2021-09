Patricia Sosa tuvo que ser operada de urgencia del corazón: "Sentí un fuego fuerte y me marée mucho"

Un gran susto se llevó Patricia Sosa hace dos semanas cuando un problema en el corazón hizo que decida operarse inmediatamente. Los médicos descubrieron que tenía una arritmia auricular.

"Tuve como dos episodios feos. Uno manejando. El corazón me hizo un ruido y sentí un fuego. Fuerte, fuerte, me mareé mucho, mucho. Esperé que se me pase y llegué a mi casa como pude, con un susto bárbaro. Llamé al cardiólogo, me atendieron desde la mañana hasta la tarde en la Fundación Favaloro viendo qué podía ser”, relató la cantante en Intrusos, a 15 días de la intervención.

“Los estudios salieron perfectos, pero me dejaron un Holter 24 horas. Cuando estaba volviendo a casa me sucedió otra vez y pudieron leer que tenía un desperfecto en la parte eléctrica del corazón. Se llama arritmia auricular, en la parte eléctrica. No entiendo mucho”, intentó explicar.

"Me dieron un antiarrítmico, pero la solución era la operación. Bueno, yo podía estar y operarme en marzo o abril. Es con cateterismo, pero no, decidí hacerlo al otro día. Me hicieron los estudios y hoy hace quince días que ya me operé", contó la artista, quien se encontraba bajo el cuidado de su hija, Marta Mediavilla.

Rodrigo Lussich contó que Oscar Mediavilla, pareja de la Patricia, estaba en Chile por cuestiones laborales cuando la cantante sufrió el problema de salud y hoy ya está en nuestro país realizando la cuarentena. "Estaba muy triste por no poder estar cerca de la persona que ama en este momento", aseveró.