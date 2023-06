"La pasé re mal": Romina Uhrig habló de su separación de Walter Festa y contó quién decidió terminar la relación

Luego de las polémicas que giraron en torno a Romina Uhrig tras su salida de Gran Hermano 2022, la exparticipante visitó el piso de LAM donde habló de lo que fue su separación de Walter Festa, con quien tiene a sus pequeñas.

“Cuando me separé de Walter, salí a buscar un alquiler. Cuando uno se separa, el marido te dice ‘tomá, te paso esto y arreglátelas’ porque es así, hasta ahogados teníamos. Era muy triste todo”, comenzó diciendo Romina en el programa de América.

En cuanto a cómo el político tomó su ingreso al programa de Telefe, la invitada se sinceró: “Fue Walter el que quiso separarse y yo la pasé re mal. Me acuerdo que en ese momento me llaman de Gran Hermano 2022, estuve medio bajón, no sabía si entrar o no por mis hijas y la cuestión es que no nos hablábamos. Cuando me confirman que quedé en el reality, Walter me dijo ‘quedate tranquila, entrá, las nenas van a estar conmigo’. Y me quedé tranquila”.

“Nosotros ya veníamos mal por un tema económico. Se fue de casa sin explicaciones. Nunca me enteré si salía con otra mujer, yo me imaginaba que era por un tema económico, una muy mala inversión que hizo y eso lo tenía muy mal”, cerró, dejando atrás ese pasado ya que en la actualidad triunfó el amor entre ellos.

EL SIGNIFICATIVO TATUAJE QUE SE HICIERON JULIETA, ROMINA Y DANIELA PARA SELLAR SU AMISTAD TRAS SALIR DE GRAN HERMANO 2022

Lejos de que la química que surgió entre Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig en Gran Hermano 2022 quedara en el olvido, las exparticipantes del reality de Telefe dejaron en claro que su amistad sigue más firme que nunca a través de un significativo tatuaje para plasmarse en el cuerpo para siempre.

Las exhermanitas se sometieron bajo la aguja del mismo tatuador para hacer el famoso ojo del programa donde se conocieron y que las catapultó a la fama: “Estamos con Ju y Ro, las tres. Está el tridente presente”, comenzó diciendo Daniela en el video que publicaron en el Instagram oficial del canal donde se transmitió el programa.

“Llegó el gran día, nos vamos a tatuaje el ojo de Gran Hermano que nos marcó y nos cambió la vida para siempre, y me hizo conocer a estas hermosuras de personas”, agregó la joven, feliz por esta idea que tuvieron en grupo.

”, cerró Celis, dejando en claro la felicidad que sintieron al ver el resultado final y por no haber sentido nada de dolor.