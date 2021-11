Pampita no se arrepiente de salir con los tapones de punta contra Flavio Azzaro: "Siempre voy a defender a los míos"

Pampita sostuvo su firme reacción contra Flavio Azzaro, periodista que destrató a Roberto García Moritán cuando fue a Polémica en el bar.

"Las palabras hablan por sí solas de la persona que las dice. Me molestó el formato del programa, no comparto que se trate mal al invitado, con violencia, a alguien que fue con buena gana y predisposición", dijo la modelo y conductora en nota con Intrusos.

"Como yo soy la del medio, me pareció que podía expresarme. No quiero ahondar mucho, pero cada uno muestra quién es... Me parece que tiene que revisar las cosas que salen por su boca", agregó Pampita.

Puntualizando en la letal arremetida de la modelo contra Azzaro, el cronista Gonzalo Vázquez retrucó: "¿Te arrepentís de publicar esa historia en Instragram con la nota de él, sobre los fideos con manteca y rivotril?".

Sosteniendo su accionar y su defensa a Roberto García Moritán, Pampita subrayó: "Siempre voy a defender a los míos. Es mí naturaleza. Yo soy muy impulsiva".

EL FUERTE POSTEO DE PAMPITA CONTRA FLAVIO AZZARO

Pampita salió a defender sin filtros a Roberto García Moritán tras su escandalosa pelea con Flavio Azzaro en Polémica en el bar.

La conductora de Pampita Online compartió a través de Stories una nota de años atrás a Valeria De Genaro, ex de Flavio, donde declaraba: "El gran plan con Azzaro era fideos con manteca y rivotril".

Además, la bajada informaba: "La mediática Valeria contó que salió dos meses con el periodista deportivo Flavio Azzaro, pero no resultó lo que ella pensaba. Y recuerda un viernes fatídico en el que después de cenar, él quiso darle un calmante para no tener sexo".

Picante, Pampita acompañó el posteo con un emoji haciendo el gesto de "ok" y ¡arrobó a Azzaro!