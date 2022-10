La palabra de L-Gante tras reencontrarse con su hija en pleno escándalo con Tamara Báez: "Ya era hora"

Si bien la causa judicial por la cuota alimentaria de Jamaica -la hija que tuvo con Tamara Báez- sigue su curso, L-Gante contó cómo fue su reencuentro con su pequeña después de los fuertes cruces que mantuvo con su ex.

“Lindo día. Vi a mi hija al fin, ya era hora. No sabía qué hacer más que ponerme a hacer música y esto me subió el ánimo, la autoestima, todo”, se sinceró el jurado de Canta Conmigo Ahora en una nota que le dio a Socios del Espectáculo.

Por otro lado, ante la consulta sobre qué opinar sobre la posible incorporación de Tamara a El Hotel de los Famosos 2, el músico se sinceró: “Me acabo de enterar. ¿Es famosa? ¡Vamos todavía! Siempre quiso eso, ser famosa. ¿Si aprovechó todo lo que pasó? Y… puede ser. Yo no lucro con nada, demuestro lo mío”.

Por último, indagado por el arreglo económico con su ex, L-Gante cerró, contundente: “La hacen larga, la estiran. Todavía no sé cuál será el arreglo. Yo estoy dispuesto, es lo que te puedo decir. Después, que la hagan larga es cosa de los demás. Estoy para solucionar las cosas en el momento”.

FILOSÍSIMO COMENTARIO DE ESTEFI BERARDI TRAS EL ROBO EN LA CASA DE TAMARA BÁEZ

A poco del video de Tamara Báez que conmovió a todos tras mostrarse a puro llanto y angustiada en las redes por el robo que sufrió en su casa –donde L-Gante, su ex y padre de su hija, Jamaica, quedó señalado como el posible responsable- Estefi Berardi lanzó una picante frase al aire.

“Yo me sentí un poco mal porque la semana pasada mostramos que a Tamara le habían robado. Pero, de un día para el otro, de repente se volvió a mostrar con todo”, comenzó diciendo la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

“Y L-Gante desmiente todo. Dijo que no entró a robar y que él no hizo nada. Yo le re creí a Tamara y me sensibilicé como mujer, pero parece que fue todo mentira y que lo hizo ella porque después no aclaró nada”, agregó, tajante.

Tras escucharla, Pampito intervino sin filtro: “Está loca, porque acá la defendimos. Si hizo todo eso, lloró, mostró las cosas, y era mentira, hay que internarla”. A lo que Carmen Barbieri, cerró: “Capaz que quiere llamar la atención”.